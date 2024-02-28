عطلة لهؤلاء الموظفين الأحد المقبل

عطلة لهؤلاء الموظفين الأحد المقبل
التاريخ
2/28/2024 7:10:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، تعطيل موظفي الأمانة يوم الأحد المقبل، بمناسبة يوم المدينة.
واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وبالتنسيق مع نواب القطاعات حسب اختصاصه.
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