نجوم الريال يعترضون على سياسة قناة النادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، أمس الثلاثاء، أن لاعبي ريال مدريد غاضبون من سياسة قناة النادي تجاه الحكام.
واتخذت قناة ريال مدريد منعطفا تجاه حكام الليغا في الآونة الأخيرة، حيث خصصت فقرة ثابتة لإبراز أخطائهم خاصة في مباريات الميرنغي.
وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد يرفضون ما يتم بثه في قناة النادي تجاه الحكام.
وكشف التقرير عن وجود جدل كبير بين اللاعبين داخل غرفة ملابس الميرنغي، بشأن هذا الأمر.
وأوضحت الإذاعة أن بعض اللاعبين يعتقدون أن الأمر يضرهم أكثر مما ينفعهم، رغم احترامهم لقرار النادي.
ويعتقد لاعبو الريال، أن هذا الأمر سيثير غضب الحكام، ولن يمنحوهم الحماية الكافية في الملاعب.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، برصيد 65 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن جيرونا الثاني و8 نقاط عن برشلونة الثالث.
ملاعب
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