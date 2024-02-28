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نجوم الريال يعترضون على سياسة قناة النادي

2/28/2024 7:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، أمس الثلاثاء، أن لاعبي ريال مدريد غاضبون من سياسة قناة النادي تجاه الحكام.
واتخذت قناة ريال مدريد منعطفا تجاه حكام الليغا في الآونة الأخيرة، حيث خصصت فقرة ثابتة لإبراز أخطائهم خاصة في مباريات الميرنغي.
وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد يرفضون ما يتم بثه في قناة النادي تجاه الحكام.
وكشف التقرير عن وجود جدل كبير بين اللاعبين داخل غرفة ملابس الميرنغي، بشأن هذا الأمر.


وأوضحت الإذاعة أن بعض اللاعبين يعتقدون أن الأمر يضرهم أكثر مما ينفعهم، رغم احترامهم لقرار النادي.


ويعتقد لاعبو الريال، أن هذا الأمر سيثير غضب الحكام، ولن يمنحوهم الحماية الكافية في الملاعب.


ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، برصيد 65 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن جيرونا الثاني و8 نقاط عن برشلونة الثالث.

ملاعب

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