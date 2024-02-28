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مهيدات: المؤسسة بصدد إطلاق برنامج التاجر الذهبي لشركات الأدوية

2/28/2024 7:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة بصدد إطلاق برنامج التاجر الذهبي للشركات الدوائية، حسب معايير وشروط للانضمام للبرنامج أهمها تبني البحث والتطوير ، مشيرا إلى أن ذلك يشكل حافز للتنافسية على غرار برنامجي التاجر الذهبي والثقة المخصصة لشركات تصنيع الأغذية.
وأضاف مهيدات خلال زيارة الشركة المتحدة لصناعة الأدوية (UPM) أن المؤسسة تعمل على تشجيع ودعم الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبة الأدوية المحلية المتداولة والمسجلة، لافتا إلى تطلع المؤسسة لارتقاء الشركات الدوائية الأردنية إلى مستوى عالمي وتعزيز وصول الأدوية الأردنية خارج الحدود الأردنية، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو تصنيع الأصناف الجديدة والتركيز على الصناعات الدوائية ذات القيمة المضافة وبما يواكب آخر المستجدات لتعزيز التنافسية والمحافظة على التميز، مبديا استعداد المؤسسة لتقديم الدعم وتبسيط الإجراءات أمام القطاع في مختلف المجالات لا سيما في مجال اعتماد مواقع تصنيع وتسجيل الأدوية.
وثمن مهيدات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في إيصال المساعدات إلى غزة في أكبر عملية إنزال جوي لإغاثة أهلنا على امتداد الساحل الفلسطيني.
وأشار مهيدات إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الدوائية الوطنية التي تشكل نموذجا متميزا نفتخر بمستواه المتميز ومساهمته في الصناعة الدوائية والاقتصاد الوطني.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة MS Pharma السيد غياث سختيان أن المؤسسة هي المظلة الوطنية لكافة المصانع الوطنية مشيدا باحترافية ومهنية أداء المؤسسة ، مؤكدا على ضرورة تقوية البحث والتطوير في المصانع الدوائية الوطنية لإضافة ميزة تنافسية للصناعة الدوائية في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة.
وحضر اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات، وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع كل من نائب الرئيس للعمليات في منطقة الشرق الأوسط الدكتور نضال خليفات وعدد من المديرين في المؤسسة والشركة.













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