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زفيريف يودع بطولة أكابولكو مبكرا

2/28/2024 7:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع الألماني ألكسندر زفيريف منافسات بطولة أكابولكو مبكرا من الدور الأول، بعد السقوط أمام مواطنه دانيل ألتماير، صباح اليوم الأربعاء.
ونجح ألتماير في التفوق على المصنف الأول على البطولة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-3) و(3-6) و(6-3)، في غضون ساعتين و26 دقيقة، ليواجه في الدور المقبل الصربي ميومير كيسمانوفيتش.
وبدوره نجح النرويجي كاسبر رود، المصنف السادس على البطولة، في حجز مقعده في الدور الثاني، بعد التغلب على الأمريكي كريستوفر إيوبانكس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-4) و(6-7) و(6-3) وذلك في غضون ساعتين و13 دقيقة.
ويواجه رود في الدور المقبل الصربي دوسان لاجوفيتش، والذي تغلب بسهولة على المكسيكي رودريجو باتشيكو مينديز بنتيجة (6-2) و(6-2) في غضون ساعة ودقيقة واحدة.
ولم يجد الدنماركي هولجر رون، المصنف الثاني على البطولة، أي معاناة تذكر في التغلب على الأمريكي مايكل موه بنتيحة (6-2) و(6-3)، وذلك في غضون ساعة و32 دقيقة.
ويلتقي رون في الدور المقبل نظيره الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش، الذي تخطى عقبة الأسترالي جوردان تومبسون بنتيجة (6-3) و(5-7) و(6-4).

ملاعب

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