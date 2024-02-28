جودادي تقدم نصائح لرواد الاعمال السعوديين للإستفادة من موسم رمضان في تطوير خدماتهم

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- Asdaf News)
جدة- أصداف نيوز:
كشفت جودادي عن أفكار لدعم رواد الأعمال خلال شهر رمضان المبارك. تهدف هذه الأفكار إلى مساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم بشكلٍ فعال، مع مراعاة التغييرات التي تطرأ على عادات المستهلكين خلال هذا الشهر.
وفيما يلي خمسة تغييرات من شأنها أن تؤثر على سلوك المستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب بعض النصائح من جودادي لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال في المملكة لتمكينهم من تعزيز مشروعاتهم: زيادة في التسوق عبر الإنترنت
: نظراً لقصر ساعات العمل خلال شهر رمضان، يواجه المتسوقين ضيقًا في الوقت لزيارة المتاجر، وبالتالي، يشهد التسوق عبر الإنترنت طفرةً في هذا الشهر، وبحسب استطلاع أجرته شركة جوجل عام 2022، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بنسبة 60% خلال شهر رمضان، وكانت الملابس والإلكترونيات هي الفئات الأكثر شعبية.
ويوفر ذلك فرصةً كبيرة للشركات لتعزيز تواجدها عبر الإنترنت من خلال التفاعل مع جمهورها المستهدف باستخدام تقنيات السرد القصصي، والمحتوى الجذاب بصريًا، عبر استخدام أدوات إنشاء المحتوى التي تمتاز بالسهولة مثل GoDaddy Studio ))، والحملات التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي. كما يمكن لرواد الأعمال التفاعل مع العملاء بشكل أفضل من خلال المسابقات والتحديات التي تتمحور حول موضوعات رمضانية.
علاوةً على ذلك، فإن استكشاف الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل ( GoDaddy's AI prompt library ) يمكن أن يلهمهم ويساعدهم في الوصول لأفكار مبتكرة. ويؤدي استخدام هذا المزيج من الاستراتيجيات إلى زيادة نسب ظهور العلامات التجارية وتشجيع مبيعاتها، إلى جانب تعزيز الشعور بالمشاركة المجتمعية. تغير المواقيت
: نظرًا لتغيير ساعات العمل في شهر رمضان، يتسوق المستهلكون عبر الإنترنت بين الساعة 11 صباحًا و6 مساءً ثم مرةً أخرى من الساعة 11 مساءً إلى 3 صباحًا، مع أعلى ذروة لتواجدهم بين الساعة 2 ظهرًا و3 مساءً، وهو الوقت الذي يسبق مغادرة الناس مكاتبهم مباشرةً، ويقدم هذا التغيير في مواقيت التسوق عبر الإنترنت مواعيد زمنية محددة يمكن للشركات استخدامها لاستهداف جمهورها بشكل أفضل على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال المحتوى الجذاب بصرياً والهاشتاجات الشائعة (مثل #رمضان كريم أو #رمضان 2024). وتساعد هذه الطريقة في زيادة نسب مشاهدة العلامة التجارية مع زيادة معدل الاهتمام بشرائها. زيادة في تقبل المستهلكين للمنتجات الجديدة
: يصبح المستهلكون أكثر تقبلاً في شهر رمضان لتجربة منتجات جديدة ودعم الشركات المحلية، حيث أعرب 86% من المشاركين في المملكة، عن اهتمامهم باستكشاف علامات تجارية جديدة خلال موسم التسوق في رمضان. ويقدم ذلك فرصةً رائعة للشركات لتوفير منتجات فريدة، أو عروض حصرية خاصة بشهر رمضان، أو حتى تغليف منتجاتهم بعبوات لها طابع رمضاني، وتتناسب هذه الأفكار مع الروح الاحتفالية المصاحبة للشهر الكريم، كما تشجع المستهلكين على اتمام عمليات الشراء في وقت مناسب. البحث عن أفضل العروض:
على الرغم من الانفتاح لكل ما هو جديد، تظل الأسعار والخصومات من أهم العوامل المؤثرة على القرارات الشرائية للمستهلكين، حيث أظهر بحث TGM Research 2023 أن ما يقارب(44%) من المتسوقين في المملكة يعطون الأولوية خلال تسوقهم في هذا الشهر لقدرتهم على تحمل التكاليف، وأن الخصومات أيضاً لها دور حاسم في التأثير على سلوكهم الشرائي (32%) . لذلك يمكن جذب انتباه المستهلكين وزيادة المبيعات من خلال تقديم عروض رمضانية مخصصة لهم أو محدودة الإصدار، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم ورغباتهم. ويمكنك التسويق لهذه العروض الحصرية والوصول لعملائك باستخدام البريد الإلكتروني، باعتباره أداةً فعالة من حيث التكلفة، فيمكنك استخدام أدوات جودادي ( Email Marketing tools ) لتصميم حملات البريد الإلكتروني وصنع المحتوى الجذاب، مما يساهم في ابقاء عروضك حاضرة في أذهان العملاء ويعزز من تواصلك معهم. زيادة معدل الاستهلاك الواعي اجتماعياً:
يعتبر رمضان شهر الكرم والعطاء، ويؤثر هذا التركيز المتزايد على العطاء على سلوك المستهلكين، حيث يكونوا أكثر ميلاً لدعم الشركات المشاركة في المبادرات الخيرية أو التي تقوم بالتبرع بجزء من مبيعاتها للأعمال الخيرية. فيجب على رواد الأعمال دمج أنشطتهم الخاصة بالمسؤولية المجتمعية في خططهم التسويقية، وذلك من شأنه أن يجذب قطاعاً عريضاً من الجمهور.
مع استمرار شهر رمضان في تطوير وتشكيل عادات المستهلكين، يجب على رواد الأعمال البقاء مرنين للاستجابة لمثل هذه التحولات، ليتمكنوا من تصميم استراتيجياتهم بما يتلاءم مع احتياجات وتفضيلات المستهلكين خلال شهر رمضان، مستفيدون من هذه التحولات الخمسة الرئيسية التي كشفت عنها GoDaddy، كما يمكن لرواد الأعمال تجاوز تعقيدات هذه الفترة بثقة، من خلال التخطيط المسبق والفهم العميق لسلوك المستهلك، وبالتالي بناء علاقات أقوى مع جمهورهم ودفع عجلة النمو المستدام لمشاريعهم.
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