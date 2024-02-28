جودادي تقدم نصائح لرواد الاعمال السعوديين للإستفادة من موسم رمضان في تطوير خدماتهم

جدة- أصداف نيوز:

كشفت جودادي عن أفكار لدعم رواد الأعمال خلال شهر رمضان المبارك. تهدف هذه الأفكار إلى مساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم بشكلٍ فعال، مع مراعاة التغييرات التي تطرأ على عادات المستهلكين خلال هذا الشهر.

وفيما يلي خمسة تغييرات من شأنها أن تؤثر على سلوك المستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب بعض النصائح من جودادي لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال في المملكة لتمكينهم من تعزيز مشروعاتهم:

: نظراً لقصر ساعات العمل خلال شهر رمضان، يواجه المتسوقين ضيقًا في الوقت لزيارة المتاجر، وبالتالي، يشهد التسوق عبر الإنترنت طفرةً في هذا الشهر، وبحسب استطلاع أجرته شركة جوجل عام 2022، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بنسبة 60% خلال شهر رمضان، وكانت الملابس والإلكترونيات هي الفئات الأكثر شعبية.

ويوفر ذلك فرصةً كبيرة للشركات لتعزيز تواجدها عبر الإنترنت من خلال التفاعل مع جمهورها المستهدف باستخدام تقنيات السرد القصصي، والمحتوى الجذاب بصريًا، عبر استخدام أدوات إنشاء المحتوى التي تمتاز بالسهولة مثل GoDaddy Studio ))، والحملات التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي. كما يمكن لرواد الأعمال التفاعل مع العملاء بشكل أفضل من خلال المسابقات والتحديات التي تتمحور حول موضوعات رمضانية.

علاوةً على ذلك، فإن استكشاف الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل ( GoDaddy's AI prompt library ) يمكن أن يلهمهم ويساعدهم في الوصول لأفكار مبتكرة. ويؤدي استخدام هذا المزيج من الاستراتيجيات إلى زيادة نسب ظهور العلامات التجارية وتشجيع مبيعاتها، إلى جانب تعزيز الشعور بالمشاركة المجتمعية.

: نظرًا لتغيير ساعات العمل في شهر رمضان، يتسوق المستهلكون عبر الإنترنت بين الساعة 11 صباحًا و6 مساءً ثم مرةً أخرى من الساعة 11 مساءً إلى 3 صباحًا، مع أعلى ذروة لتواجدهم بين الساعة 2 ظهرًا و3 مساءً، وهو الوقت الذي يسبق مغادرة الناس مكاتبهم مباشرةً، ويقدم هذا التغيير في مواقيت التسوق عبر الإنترنت مواعيد زمنية محددة يمكن للشركات استخدامها لاستهداف جمهورها بشكل أفضل على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال المحتوى الجذاب بصرياً والهاشتاجات الشائعة (مثل #رمضان كريم أو #رمضان 2024). وتساعد هذه الطريقة في زيادة نسب مشاهدة العلامة التجارية مع زيادة معدل الاهتمام بشرائها.: يصبح المستهلكون أكثر تقبلاً في شهر رمضان لتجربة منتجات جديدة ودعم الشركات المحلية، حيث أعرب 86% من المشاركين في المملكة، عن اهتمامهم باستكشاف علامات تجارية جديدة خلال موسم التسوق في رمضان. ويقدم ذلك فرصةً رائعة للشركات لتوفير منتجات فريدة، أو عروض حصرية خاصة بشهر رمضان، أو حتى تغليف منتجاتهم بعبوات لها طابع رمضاني، وتتناسب هذه الأفكار مع الروح الاحتفالية المصاحبة للشهر الكريم، كما تشجع المستهلكين على اتمام عمليات الشراء في وقت مناسب.على الرغم من الانفتاح لكل ما هو جديد، تظل الأسعار والخصومات من أهم العوامل المؤثرة على القرارات الشرائية للمستهلكين، حيث أظهر بحث TGM Research 2023 أن ما يقارب(44%) من المتسوقين في المملكة يعطون الأولوية خلال تسوقهم في هذا الشهر لقدرتهم على تحمل التكاليف، وأن الخصومات أيضاً لها دور حاسم في التأثير على سلوكهم الشرائي (32%) . لذلك يمكن جذب انتباه المستهلكين وزيادة المبيعات من خلال تقديم عروض رمضانية مخصصة لهم أو محدودة الإصدار، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم ورغباتهم. ويمكنك التسويق لهذه العروض الحصرية والوصول لعملائك باستخدام البريد الإلكتروني، باعتباره أداةً فعالة من حيث التكلفة، فيمكنك استخدام أدوات جودادي ( Email Marketing tools ) لتصميم حملات البريد الإلكتروني وصنع المحتوى الجذاب، مما يساهم في ابقاء عروضك حاضرة في أذهان العملاء ويعزز من تواصلك معهم.يعتبر رمضان شهر الكرم والعطاء، ويؤثر هذا التركيز المتزايد على العطاء على سلوك المستهلكين، حيث يكونوا أكثر ميلاً لدعم الشركات المشاركة في المبادرات الخيرية أو التي تقوم بالتبرع بجزء من مبيعاتها للأعمال الخيرية. فيجب على رواد الأعمال دمج أنشطتهم الخاصة بالمسؤولية المجتمعية في خططهم التسويقية، وذلك من شأنه أن يجذب قطاعاً عريضاً من الجمهور.

مع استمرار شهر رمضان في تطوير وتشكيل عادات المستهلكين، يجب على رواد الأعمال البقاء مرنين للاستجابة لمثل هذه التحولات، ليتمكنوا من تصميم استراتيجياتهم بما يتلاءم مع احتياجات وتفضيلات المستهلكين خلال شهر رمضان، مستفيدون من هذه التحولات الخمسة الرئيسية التي كشفت عنها GoDaddy، كما يمكن لرواد الأعمال تجاوز تعقيدات هذه الفترة بثقة، من خلال التخطيط المسبق والفهم العميق لسلوك المستهلك، وبالتالي بناء علاقات أقوى مع جمهورهم ودفع عجلة النمو المستدام لمشاريعهم.