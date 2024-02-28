Solutions By Stc توقع اتفاقية مع شركة Mavenir لإطلاق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة تجاريًا في المملكة

الرياض – زصداف نيوز:

أعلنت شركة solutions by stc، الشركة الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، عن توقيعها اتفاقية مع شركة Mavenir، مزود برمجيات لبناء مستقبل الشبكات، لإطلاق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة“Open RAN” تجاريًا في المملكة. ويعد هذا الإعلان داعماً لإستراتيجية مجموعة stc و solutions by stc المتمثلة في تقديم التقنيات الناشئة لعملاء الهاتف المحمول في المملكة، والذي سيساهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.

من المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة تجاريًا للجيل التالي من شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة في عام 2024، ويأتي هذا القرار في أعقاب تطبيق تجارب أولية ناجحة لشبكة الوصول متعددة الطبقات لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس على منصة Open RAN إلى شبكات stc، والتي يتم تقديمها بالشراكة مع solutions by stc وشركة Mavenir.

ستعتمد شبكة الراديو للجيل الرابع والخامس التي تم إطلاقها حديثاً وحدة الراديو عن بعد (RRU) وتقنية الوحدة الهوائية النشطة (AAU) من Mavenir وستستفيد من منصة Mavenir السحابية مع حاويات كاملة (Containers) لبرنامج الوحدة المركزية وبرنامج الوحدة الموزعة، وسيتم تشغيلها على منصة الأجهزة التجارية الجاهزة التي تمثل أفضل تقنية في فئتها لأنظمة الراديو ذات الواجهة المفتوحة. ستوفر حلول solutions by stc و Mavenir لشركة stc نشر سحابي يسخر مجموعة كاملة من الخدمات المهنية المتخصصة بالإضافة إلى الأجهزة والبرامج المتطورة ووالتي سيتم دمجها بسلاسة في شبكة الراديو الخاصة بشركة stc.