Solutions By Stc توقع اتفاقية مع شركة Mavenir لإطلاق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة تجاريًا في المملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – زصداف نيوز:
أعلنت شركة solutions by stc، الشركة الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، عن توقيعها اتفاقية مع شركة Mavenir، مزود برمجيات لبناء مستقبل الشبكات، لإطلاق أولى شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة“Open RAN” تجاريًا في المملكة. ويعد هذا الإعلان داعماً لإستراتيجية مجموعة stc و solutions by stc المتمثلة في تقديم التقنيات الناشئة لعملاء الهاتف المحمول في المملكة، والذي سيساهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030.
من المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة تجاريًا للجيل التالي من شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة في عام 2024، ويأتي هذا القرار في أعقاب تطبيق تجارب أولية ناجحة لشبكة الوصول متعددة الطبقات لشبكات الجيل الرابع والجيل الخامس على منصة Open RAN إلى شبكات stc، والتي يتم تقديمها بالشراكة مع solutions by stc وشركة Mavenir.
ستعتمد شبكة الراديو للجيل الرابع والخامس التي تم إطلاقها حديثاً وحدة الراديو عن بعد (RRU) وتقنية الوحدة الهوائية النشطة (AAU) من Mavenir وستستفيد من منصة Mavenir السحابية مع حاويات كاملة (Containers) لبرنامج الوحدة المركزية وبرنامج الوحدة الموزعة، وسيتم تشغيلها على منصة الأجهزة التجارية الجاهزة التي تمثل أفضل تقنية في فئتها لأنظمة الراديو ذات الواجهة المفتوحة. ستوفر حلول solutions by stc و Mavenir لشركة stc نشر سحابي يسخر مجموعة كاملة من الخدمات المهنية المتخصصة بالإضافة إلى الأجهزة والبرامج المتطورة ووالتي سيتم دمجها بسلاسة في شبكة الراديو الخاصة بشركة stc.
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