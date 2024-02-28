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أمين عام سلطة وادي الأردن يبحث مع الممثل الأعلى للوكالة اليابانية جايكا أوجه التعاون المشترك

2/28/2024 6:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة أن قطاع المياه يعمل بكل امكانياته لتجاوز الاختلالات التي يواجهها نتيجة زيادة الضغط على مصادر المياه.

وقال الحيصة خلال استقباله الممثل الأعلى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا تاكا هيرو سوزوكي بحضور ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)/ الأردن ياما موتو كورومي وعدد من أعضاء الوكالة، إن القطاع يعمل على إيجاد الحلول الفاعلة وتأمين المواطنين والمزارعين باحتياجاتهم ورفع كفاءة التزويد بالتعاون مع عدد من الأصدقاء والمانحين كالوكالة اليابانية.

واستعرض الأمين العام أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المائية مشاريع الري وتطوير مصادر المياه كقناة الملك عبد الله والسدود التي تعد من المصادر الهامة للتزويد المائي ومياه الري.
وأعرب المهندس الحيصة عن الشكر والتقدير للحكومة اليابانية والمؤسسات المانحة اليابانية والوكالة اليابانية للإنماء الدولي (JICA) لتقديمها عدد كبير من المساعدات والمنح والقروض خلال السنوات القليلة الماضية لمشاريع المياه والري مؤكدا ان الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في احداث نقلة نوعية في خدمات المياه وتأمين المزارعين باحتياجاتهم.

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