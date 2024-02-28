الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرة في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وضع رئيس الوزراء بشر الخصاونة حجر الأساس لمشروع معبر حدود الدرَّة في محافظة العقبة الذي يربط المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بالمملكة العربيَّة السَّعوديَّة.

وأكد الخصاونة أهميَّة المشروع كمرفق أساسي وحيوي في العقبة، يخدم قطاعات السِّياحة والتِّجارة والنَّقل، بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة وجمهوريَّة مصر العربيَّة، مشددا على ضرورة إنجاز المشروع ضمن مواعيده المحدَّدة، والتَّنسيق والتَّعاون بين مختلف الجهات لضمان إنجازه وفق أفضل المواصفات.



كما أكد أهميَّة أن يشتمل المشروع على خدمات نوعيَّة من شأنها تسهيل حركة السُّيَّاح والمسافرين والشَّاحنات، وفق أفضل الممارسات.



وتبلُغ التكُلفة الإجماليَّة لمشروع معبر حدود الدرَّة 22 مليون دينار، وسيتمُّ تنفيذه على مدى عامين ونصف بتمويل وإدارة من شركة تطوير العقبة، ويُقام على مساحة 300 دونم، وتبلُغ مساحة البناء قُرابة 26 ألف متر مربَّع.



ويشمل المشروع إقامة مسارين منفصلين لحركة المركبات، أحدهما للشَّاحنات لغايات التِّجارة والنَّقل، والآخر للمركبات الصَّغيرة والباصات ويُخصَّص للسُّيَّاح والمسافرين ويستهدف استيعاب 4 ملايين مسافر سنويَّاً عند بدء تشغيله.



وجرى إنجاز المخطَّط الشُّمولي للمشروع بتصميم محلِّي أردني، وبالتَّعاون والتَّنسيق مع وزارة الأشغال العامَّة والإسكان والجمارك وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.



تُحاكي تصاميم المشروع متطلَّبات البناء العصري مع المحافظة على التُّراث والإرث الحضاري للأردن ولمدينة العقبة، فيما سيتمُّ طرحُ عطاء المرحلة الأولى من المشروع والبدء بالتَّنفيذ خلال شهر نيسان المقبل، على أن تشمل البنية التَّحتيَّة وفق أفضل المواصفات.