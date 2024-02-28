سامسونج تستعرض رؤية Galaxy AI عبر أحدث منتجاتها وخدماتها خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تستعرض سامسونج للإلكترونيات تجارب جديدة للهواتف المحمولة مدعومة بتقنية Galaxy AI خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC 2024)، الذي انطلق في برشلونة، إسبانيا. وسيحظى الزوّار في جناح سامسونج بتجارب مميّزة ومباشرة مع Galaxy AI المدمج في جميع منتجات Galaxy، مع التركيز على سلسلة Galaxy S24 التي تمهد الطريق لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة. وسيمتد نطاق Galaxy AI ليشمل مجموعة سامسونج بأكملها، مما يوفر إنتاجية أكثر ذكاءً مع سلسلة Galaxy Book4، وميزات الصحة الذكية مع سلسلة Galaxy Watch6، وGalaxy Ring الذي يتمّ الكشف عنه للمرة الأولى.



وقال تي إم روه، الرئيس ومدير وحدة أعمال الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "توظّف أحدث منتجاتنا وابتكاراتنا من Galaxy إمكانات الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة لتمكين المستخدمين في حياتهم اليومية والكشف عن مزايا جديدة. وفي نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة؛ يسعدنا أن نعرض Galaxy AI عبر تشكيلة منتجاتنا الواسعة، بما في ذلك سلسلة Galaxy S24، مما يعكس القوة الكبيرة لهذه الأجهزة ودورها في تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً".



عصر جديد من الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة المحمولة

وتسلّط سامسونج في جناحها الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتميز بها سلسلة Galaxy S24، مما يعزز تواصل المستخدمين وإبداعهم في الحياة اليوميّة. ويشمل ذلك إمكانات مثل الترجمة الفورية Live Translate، المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الجهاز، والتي توفّر ترجمة ثنائيّة للمكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي لتخطي حواجز اللغة. فيما توفر ميّزة Circle to Search with Google تجربة بحث سريعة وسهلة الاستخدام لاكتشاف معلومات جديدة بإيماءة بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض ميزة Note Assist، والتي تعمل على تبسيط وتنظيم النصوص المعقدة، إلى جانب ميّزة Generative Edit التحرير التوليدي، الذي يمنح المستخدمين حرية تغيير حجم العناصر أو إعادة وضعها داخل الصور لتعزيز التعبير الإبداعي.



كما خصصت سامسونج مساحة توفر للزوار استكشاف إمكانات الكاميرا الرائعة لسلسلة Galaxy S24. وفي مساحة مصممة لمحاكاة قاعة الحفلات الموسيقية منخفضة الإضاءة، يمكن للزوار التقاط لقطات قريبة للأشياء الصغيرة الموضوعة على المسرح، مما يبرز ميزات التصوير الليلي في سلسلة Galaxy S24. وقد تم تعزيز هذه الميزات لتحقيق استقرار أكبر في ظروف الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل ProVisual Engine المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Galaxy.



ومن المقرر أن يتم توسيع انتشار مزايا Galaxy AI لتشمل طرازات Galaxy الحالية، بما في ذلك سلسلة Galaxy Z Fold5 وZ Flip5 وTab S9، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy S23 وS23 FE. علاوة على ذلك، توفر سامسونج الفرصة لتجربة زيادة الإنتاجية بشكل مباشر من خلال الإطلاق العالمي المرتقب لسلسلة Galaxy Book4 بدءًا من 26 فبراير. وفي جناح سامسونج، ستعرض ميزات الاتصال على أجهزة Galaxy كيفيّة تعزيز الإنتاجيّة، مثل نقل الصور ومقاطع الفيديو وتحريرها بسهولة بين أجهزة Galaxy S24 وGalaxy Book4 وGalaxy Tab S9.



تجارب الصحّة والعافية المتصلة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

وتقدّم سامسونج خلال المؤتمر مجموعتها من الحلول الصحية الذكية، مما يوفر للمستخدمين تجارب صحية مخصصة وسلسة بشكل متزايد من خلال القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي، والتي تمتد عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، في مقدمتها Galaxy Ring الذي يمثل عاملاً صحياً جديداً لتسهيل الوصول إلى حياة أكثر صحّة وعافية وذكاءً، من خلال التكامل مع منصة الصحة الرقمية الأكثر اتصالاً Samsung Health.



كما تستعرض سامسونج أبرز المزايا الصحية الذكية المستقبليّة. ومن ذلك My Vitality Score الذي يوفّر رؤى صحية مخصّصة مستمدة من عوامل مختلفة مثل النوم والنشاط ومعدل ضربات القلب. فيما تساهم بطاقة Booster Card في تحقيق الرفاهية اليومية من خلال مراقبة الأهداف المحددة مسبقًا وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. وستتاح للحاضرين الفرصة لمشاهدة إمكانات هذه الميزات في سلسلة Galaxy Watch6 المقترنة بهاتف Galaxy S24، قبل إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.



وعبر الاستفادة من منظومة SmartThings من سامسونج، تُبرز الشركة كيفية تحويل المنازل إلى مساحات تعزز الحياة الصحية، حيث يمكن للمستخدمين إدارة الأضواء المتصلة لأتمتة تشغيلها وإغلاقها والحصول على نوم أكثر ملاءمة أو ضبط التنبيهات كالتذكير بموعد تناول الأدوية. إلى جانب ذلك تمكّن هذه المنظومة المستخدمين من تتبع التمارين ومراقبة معدل ضربات القلب وقياس السعرات الحرارية المحروقة في الوقت الفعلي أثناء متابعة فيديو اللياقة البدنية على تلفزيون متصل.



ويُمكن زيارة جناح تجارب سامسونج في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2024، بالقاعة 3 في Fira Barcelona Gran Via.