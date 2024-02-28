إطلاق القيمة الإدارية في جميع مديريات دائرة الأراضي ونشرها للاعتراض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهت دائرة الأراضي والمساحة مشروع القيمة الإدارية لجميع مديريات تسجيل الأراضي في المملكة، ونشرها للعموم لمدة 30 يوما بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 والمادة 4 من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 1958.



وأوضحت الدائرة في ردها على استفسارات صحفية، أن هذا الإجراء يأتي استكمالا لخطتها التنفيذية التي شملت العديد من المحاور، واستنادا إلى أحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019.



وقالت دائرة الأراضي والمساحة إن للمالكين الحق في الاعتراض لدى مدير التسجيل الذي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصه أو من خلال أقرب مديرية تسجيل للمالك في حال كانت قطعة الأرض خارج محافظة سكنه، ليشكل ذلك نموذجا تطويريا يلبي طموح متلقي الخدمة (المواطن والمستثمر)، ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في المملكة.



وأشارت إلى أن "نظام القيمة الإدارية" من المشاريع الضخمة التي أنجزتها الدائرة، وذلك لأن إقرار القيمة الإدارية ينهي التدخل البشري في عملية تقدير قيمة الأراضي، ويتيح لمتلقي الخدمة معرفة الرسوم القانونية مسبقا أينما وجد قبل البدء بالمعاملة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.



ولفتت النظر إلى سعي الدائرة من خلال القيمة الإدارية إلى وضع قيمة عادلة وشفافة للعقار تحاكي الواقع، وتساعد على تحديد سعر البيع أو الشراء العادل للأرض دون غبن أو تضليل، واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس واقعية.



وبينت أن نجاز القيمة الإدارية جرى من خلال خطة متكاملة ومرحلية دون التأثير على مصالح المواطنين أو التسبب في تأخير معاملاتهم، بعد استكمال جميع المراحل؛ بدءا من مرحلة إعادة النظر بالاختلالات التي رافقت إطلاقها بداية العمل بها عام 2020، مرورا بمرحلة المعالجات، وانتهاء بمرحلة شمول مديريات تسجيل الأراضي كافة بالقيمة الإدارية. وأوضحت أنه وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة والمنطقة والحوض الذي تتبع له، وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير، وتعدل على الأقل مرة كل ثلاث سنوات؛ تبعا لحركة سوق العقار ارتفاعا أو انخفاضا، وهي الأقرب للقيمة السوقية.



وقالت إن إنجاز نظام القيمة الإدارية كان نتاج عمل تشاركي جماعي مع القطاع الخاص والمواطنين والجهات التنظيمية، ولم تنفرد الدائرة بعملية التقدير، لأنه بموجب أحكام النظام تشكل في كل مديرية تسجيل لجنة محلية تضم الشركاء من القطاع الخاص، ممثلة بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، كما تضم مقدرا معتمدا مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين، ومن القطاع الحكومي تضم عضوا من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة متخصصين بالتقدير.



ويجري تقدير العقارات التابعة لمديرية التسجيل من خلال اللجنة المشكلة فيها بناء على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية أعضائها، وترفع قراراتها للجنة المركزية من أجل اعتمادها، حيث بلغت حصيلة عدد قطع الأراضي المقدرة ضمن مشروع القيمة الإدارية حوالي مليون و700 ألف قطعة في جميع مديريات تسجيل المملكة.