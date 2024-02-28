MENAFN - Al Wakeel News)قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية " أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا يوازيها استعداد للدفاع عنه"

واضاف بأن المحتل الصهيوني يمارس أبشع ما عرفته البشرية من جرائم القتل والإبادة والتهجير في غزة " جيش العدو يمثل أحد أحط الجيوش التي عرفتها البشرية في تاريخها"



وتابع :" نؤكد للصهاينة والولايات المتحدة أن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة ، وعلى الجميع المبادرة لكسر مؤامرة التجويع في غزة



واضاف :" الجيش الإسرائيلي عجز على مدى شهور أمام رجالنا في الميدان بغزة ولم ينجح إلا بقتل الأطفال والنساء"



وقال ان على العالم خصوصا الدول العربية التصدي لهذا العدو وكبح جماحه لثنيه عن غزو رفح "على الجميع المبادرة لكسر مؤامرة التجويع في غزة"

وأكد على ضرورة الوصول إلى جسور مساعدات مستدامة تقي غزة من براثن مؤامرة التجويع .

واشار ان "المقاومة دخلت طوفان الأقصى في وقت كان يستعد فيه العدو لتصفية القضية الفلسطينية"