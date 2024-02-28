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اعلان هام للمستفيدين من المكرمة الملكية السامية

2/28/2024 6:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية / فرع المكرمة الملكية السامية عن صرف راتب شهر كانون الثاني للطلبة المبتعثين في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس .
ودعت المديرية الطلبة لمراجعة أحد فروع بنك القاهرة عمان لاستلام مخصصاتهم اعتبارا من اليوم الأربعاء .




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