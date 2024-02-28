بعد رحيله.. فادي إبراهيم نجم دراما رمضان للمرّة الأخيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمسلسل "سر وقدر"... يحلّ الممثل اللبناني فادي ابراهيم نجماً في موسم دراما رمضان للمرّة الأخيرة ليختتم به مسيرته الفنية الطويلة بعدما رحل أمس الإثنين عن عمر ناهر 67 عاماً إثر صراع طويل مع السكري.
محطات عدة مرّت بها نجومية "دون جوان الشاشة الصغيرة" الذي هزمه المرض بعد معاناة في المستشفى استمرّت أشهراً، وأسفرت عن بتر إحدى قديمه، لكن في أيامه الأخيرة بدأ يتحسن واستطاع أن يستقبل في غرفته عدداً من المشاهير.
لكن القدر لعب دوره، إذ صدم إبراهيم الجمهور برحيله قبل أن يشاهد على الشاشة خلال رمضان مسلسله "سرّ وقدر" الذي كانت تحضّر له شركة "فينيكس بيكتشرز انترناشيونال" التي يديرها المنتج ايلي معلوف. وقد مر العمل الذي كتبته فيفيان أنطونيوس بمشاكل إنتاجية عديدة على مر سنوات وأجلّت طرحه على الشاشة الصغيرة.
ويبدو أن إبراهيم لم يتمكن من الوفاء لوعده أمام جمهوره، بعدما طمأنهم على تحسن حالته الصحية قبل أيام خلال تواجده في المستشفى، واعداً بعودته بأعمال جديدة بعد تلقيه عروضاً تمثيلية لا تتطلب منه استخدام كامل أعضاء جسمه بعد بتر ساقه.
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