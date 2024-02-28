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بعد رحيله.. فادي إبراهيم نجم دراما رمضان للمرّة الأخيرة

2/28/2024 6:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمسلسل "سر وقدر"... يحلّ الممثل اللبناني فادي ابراهيم نجماً في موسم دراما رمضان للمرّة الأخيرة ليختتم به مسيرته الفنية الطويلة بعدما رحل أمس الإثنين عن عمر ناهر 67 عاماً إثر صراع طويل مع السكري.
محطات عدة مرّت بها نجومية "دون جوان الشاشة الصغيرة" الذي هزمه المرض بعد معاناة في المستشفى استمرّت أشهراً، وأسفرت عن بتر إحدى قديمه، لكن في أيامه الأخيرة بدأ يتحسن واستطاع أن يستقبل في غرفته عدداً من المشاهير.
لكن القدر لعب دوره، إذ صدم إبراهيم الجمهور برحيله قبل أن يشاهد على الشاشة خلال رمضان مسلسله "سرّ وقدر" الذي كانت تحضّر له شركة "فينيكس بيكتشرز انترناشيونال" التي يديرها المنتج ايلي معلوف. وقد مر العمل الذي كتبته فيفيان أنطونيوس بمشاكل إنتاجية عديدة على مر سنوات وأجلّت طرحه على الشاشة الصغيرة.


ويبدو أن إبراهيم لم يتمكن من الوفاء لوعده أمام جمهوره، بعدما طمأنهم على تحسن حالته الصحية قبل أيام خلال تواجده في المستشفى، واعداً بعودته بأعمال جديدة بعد تلقيه عروضاً تمثيلية لا تتطلب منه استخدام كامل أعضاء جسمه بعد بتر ساقه.

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