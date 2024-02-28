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مشوقة: لماذا لم يتم تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بنقابة المعلمين؟

2/28/2024 6:11:02 AM
(MENAFN- Amman Net) لماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بنقابة المعلمين منذ أكثر من سنة ونصف ؟
اوليست انتخابات نقابة المعلمين استحقاق قضائي وقانوني؟

نص السؤال السؤال النيابي المرفوع من النائب عدنان مشوقه:

1 ما هي الاسباب التي تمنع وزارة التربية والتعليم من تنفيذ الأحكام القضائية القطعية التي صدرت منذ شهر حزيران ۲۰۲۲ والمتعلقة بإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وفق المادة (۲۷) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين؟

2 ما هي الأسس والمسوغات القانونية التي لجأت اليها وزارة التربية والتعليم المخالفة الاحكام القضائية القطعية وقانون نقابة المعلمين وذلك من خلال عدم تشكيل لجنة لإجراء انتخابات مجلس نقابة المعلمين منذ صور الأحكام القطعية وحتى تاريخه

.3 متى تنوي وزارة التربية والتعليم اجراء انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين كاستحقاق قضائي وقانوني؟ خصوصا بعد تأخرها في ذلك بما يزيد على ١٨ شهرا؟

4 هل هناك جهة أو لجنة لإدارة اموال النقابة طيلة فترة وقفها عن العمل ولغاية تاريخه؟ وان كانت موجودة ومكلفة فما هي اسماء أعضائها وصفاتهم الوظيفية؟ كما ارجو تزويدنا بكتب تكليف أعضاء تلك الجهة أو اللجنة، وضرورة تزويدنا بميزانية تفصيلية لأموال النقابة للأعوام ۲۰۲۱ ولغاية ٢٠٢٤ موضحاً أوجه الصرف والدخل والرصيد، وكل ذلك في جدول تفصيلي.

واقبلوا فائق الاحترام

النائب المهندس

عدنان مشوقه

MENAFN28022024000209011053ID1107910615

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