عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تطلق مسيرة لأربعة أيام للمطالبة بتحريرهم

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- بدأ أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة اليوم الأربعاء، مسيرة تستمر أربعة أيام من جنوب إسرائيل إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
ولفت الناطق باسم عائلات الرهائن حاييم روبنشتاين إلى أن المسيرة ستمر عبر العديد من المدن في الطريق إلى القدس، ودعا الناس إلى الانضمام إلى المسيرة، للتوحد لغرض تحرير الرهائن.
وتأتي المسيرة في حين تجرى مفاوضات في قطر للتوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل من شأنه أن يفضي إلى وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مثل هذا الاتفاق أصبح في متناول اليد، لكن مسؤولين من إسرائيل و"حماس" شككوا في تفاؤله.
ويعمل مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر على التوصل إلى اتفاق إطاري تقوم حماس بموجبه بإطلاق سراح بعض عشرات الرهائن الذين تحتجزهم، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال لمدة ستة أسابيع. وخلال فترة التوقف المؤقت، من المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.
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