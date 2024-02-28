عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تطلق مسيرة لأربعة أيام للمطالبة بتحريرهم

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- بدأ أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة اليوم الأربعاء، مسيرة تستمر أربعة أيام من جنوب إسرائيل إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

ولفت الناطق باسم عائلات الرهائن حاييم روبنشتاين إلى أن المسيرة ستمر عبر العديد من المدن في الطريق إلى القدس، ودعا الناس إلى الانضمام إلى المسيرة، للتوحد لغرض تحرير الرهائن.

وتأتي المسيرة في حين تجرى مفاوضات في قطر للتوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل من شأنه أن يفضي إلى وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مثل هذا الاتفاق أصبح في متناول اليد، لكن مسؤولين من إسرائيل و"حماس" شككوا في تفاؤله.

ويعمل مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر على التوصل إلى اتفاق إطاري تقوم حماس بموجبه بإطلاق سراح بعض عشرات الرهائن الذين تحتجزهم، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال لمدة ستة أسابيع. وخلال فترة التوقف المؤقت، من المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين.



