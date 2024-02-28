الذهب يستقر مع تعويض انخفاض العائد على سندات الخزانة لارتفاع الدولار

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل تعويض انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لتبعات لصعود الدولار بقدر ما، فيما يترقب المتعاملون بيانات تضخم مهمة وتصريحات لمسؤولي البنك مركزي الأمريكي هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2030.12 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2039.40 دولار للأوقية.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4.2855 بالمئة من 4.3150 بالمئة أمس الثلاثاء.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.
(رويترز)
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