الذهب يستقر مع تعويض انخفاض العائد على سندات الخزانة لارتفاع الدولار

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل تعويض انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لتبعات لصعود الدولار بقدر ما، فيما يترقب المتعاملون بيانات تضخم مهمة وتصريحات لمسؤولي البنك مركزي الأمريكي هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2030.12 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2039.40 دولار للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4.2855 بالمئة من 4.3150 بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

(رويترز)