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هيئة البث الإسرائيلية تكشف موعد صفقة تبادل الأسرى

2/28/2024 6:10:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الوسطاء المصريين والقطريين في صفقة تبادل أسرى مرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل، قولهم: إن توقيع اتفاق التبادل سيكون قبل شهر رمضان.

وأبلغ الوسطاء الولايات المتحدة بالتوقيع القريب على الاتفاق وتحديدًا قبل العاشر من شهر مارس المقبل، بحسب الهيئة.

والأحد الماضي، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، وجود تفاهم على ملامح أساسية لصفقة الأسرى من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة، فيما لا تزال الصفقة قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.

وجرت محادثات في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة ستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومن حركة حماس.

كما كانت القاهرة شهدت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية سعيا لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لم يتمخض عنها ما يُذكر.

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