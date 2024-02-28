هيئة البث الإسرائيلية تكشف موعد صفقة تبادل الأسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الوسطاء المصريين والقطريين في صفقة تبادل أسرى مرتقبة بين حركة حماس وإسرائيل، قولهم: إن توقيع اتفاق التبادل سيكون قبل شهر رمضان.
وأبلغ الوسطاء الولايات المتحدة بالتوقيع القريب على الاتفاق وتحديدًا قبل العاشر من شهر مارس المقبل، بحسب الهيئة.
والأحد الماضي، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، وجود تفاهم على ملامح أساسية لصفقة الأسرى من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة، فيما لا تزال الصفقة قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس.
وجرت محادثات في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة ستعقبها جولة أخرى في القاهرة بمشاركة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومن حركة حماس.
كما كانت القاهرة شهدت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية سعيا لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لم يتمخض عنها ما يُذكر.
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