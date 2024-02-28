سرقة حقيبة تحتوي على خطط تأمين أولمبياد باريس 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مصدران مطلعان إن حقيبة تحتوي على جهاز كمبيوتر ووحدتي ذاكرة تحملان خططا أمنية لأولمبياد باريس سُرقت من مهندس في مجلس المدينة.
وقال مصدر منهما طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الموضوع لرويترز إن الحقيبة سُرقت من قطار للضواحي.
ولم يكشف المصدران عن مدى حساسية هذه البيانات.
ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من الشرطة كما رفض منظمو ألعاب باريس 2024 التعليق.
وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس .
ومن المنتظر نشر حوالي 30 ألف فرد من قوات الشرطة يوميا خلال الألعاب الأولمبية التي يتوقع أن يحضر نحو 300 ألف شخص حفل افتتاحها على طول نهر السين.
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