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سرقة حقيبة تحتوي على خطط تأمين أولمبياد باريس 2024

2/28/2024 6:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال مصدران مطلعان إن حقيبة تحتوي على جهاز كمبيوتر ووحدتي ذاكرة تحملان خططا أمنية لأولمبياد باريس سُرقت من مهندس في مجلس المدينة.

وقال مصدر منهما طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الموضوع لرويترز إن الحقيبة سُرقت من قطار للضواحي.

ولم يكشف المصدران عن مدى حساسية هذه البيانات.

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من الشرطة كما رفض منظمو ألعاب باريس 2024 التعليق.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو تموز إلى 11 أغسطس .

ومن المنتظر نشر حوالي 30 ألف فرد من قوات الشرطة يوميا خلال الألعاب الأولمبية التي يتوقع أن يحضر نحو 300 ألف شخص حفل افتتاحها على طول نهر السين.

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