«آبل» تتخلّى عن مشروعها لتصنيع سيارة كهربائية

تخلّت شركة "آبل" عن طموحاتها في تصنيع سيارة كهربائية، لتنهي بذلك مشروعاً شهد تقلّبات عدة منذ عشر سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

وكان نحو ألفي موظف في الشركة المصنّعة لهواتف "آيفون" يعملون على هذا المشروع الذي أبقته الشركة طيّ الكتمان، بحسب وكالة "بلومبرغ" التي كانت أوّل وسيلة إعلامية تورد المعلومة نقلاً عن مصادر لم تذكرها.

وسيُعاد تكليف قسم كبير من هؤلاء الموظفين لتصميم ونشر أدوات خاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشكل هذا القرار انتكاسة للشركة، بحسب بلومبرغ، لأن قيمة المشروع كانت تبلغ "مليارات من الدولارات" و"كان من شأنه أن يُدخِل آبل إلى قطاع جديد لها".

بدأت "آبل" العمل على تصنيع سيارة كهربائية في العام 2014، آملة في تصميم سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل ومزوّدة بنظام ملاحة يعمل بالصوت.

وقال المحلل من شركة "ويدبوش" دان ايفز إنّ القرار يعدّ "خيبة أمل محدودة لأنّ الاعتقاد السائد مع تخصيص ألفي موظف للمشروع في كوبرتينو (المقر الرئيسي للشركة)، آبل كار كانت لا تزال منتظرة على المدى المتوسط".

في المقابل، رأى أن القرار يعني أيضاً أن آبل "ترّكز على تسريع وتنفيذ استراتيجية واسعة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضمن بنيتها (...) وهو ما يشكل قرارا صائبا للشركة في المستقبل".

ولم تقرّ "آبل" مطلقاً بشكل علني أنها تعمل على ابتكار سيارة ذاتية القيادة بدون عجلة تحكّم، مع أنّ وسائل الإعلام كانت سربت هذه المعلومة منذ سنوات.

ولم ترد الشركة عندما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.