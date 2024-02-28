إيلون ماسك يعلن اكتمال تصميم إنتاج سيارة تسلا رودستر

قال مؤسس شركة تيسلا موتورز والمدير التنفيذى لها إيلون ماسك عبر منصة " أكس" إن تصميم إنتاج سيارة تسلا رودستر اكتمل.

ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله في المنشور إنه سوف يتم الكشف عن السيارة في نهاية العام.

وأضاف ماسك" الليلة، قمنا بزيادة أهداف التصميم لسيارة تسلا رودستر الجديدة بصورة كبيرة".