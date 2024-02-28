إيلون ماسك يعلن اكتمال تصميم إنتاج سيارة تسلا رودستر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مؤسس شركة تيسلا موتورز والمدير التنفيذى لها إيلون ماسك عبر منصة " أكس" إن تصميم إنتاج سيارة تسلا رودستر اكتمل.
ونقلت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله في المنشور إنه سوف يتم الكشف عن السيارة في نهاية العام.
وأضاف ماسك" الليلة، قمنا بزيادة أهداف التصميم لسيارة تسلا رودستر الجديدة بصورة كبيرة".
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