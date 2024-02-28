معظمهم من سوريا.. أوروبا تسجل أكثر من 1.1 مليون طلب لجوء خلال 2023

تجاوز عدد طالبي اللجوء في أوروبا حاجز المليون شخص بصورة كبيرة العام الماضي، وفقا لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، ومقرها جزيرة مالطا الواقعة بالبحر المتوسط.

وسجلت الوكالة 14ر1 مليون طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والنرويج وسويسرا، بحسب التقرير السنوي الذي نُشر اليوم الأربعاء.

وبالمقارنة بعام 2022، يمثل عدد الطلبات زيادة بنسبة 18%.

ووفقا للوكالة، فإن معظم طالبي اللجوء جاءوا مجددا من سوريا، تليها أفغانستان.

ومع اقتراب نهاية العام الماضي، بعد بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين أرادوا القدوم إلى أوروبا.

ومازالت ألمانيا تعد أهم مقصد لطالبي اللجوء، حيث تم تسجيل 334 ألف طلب لجوء في الفترة ما بين يناير و حتى ديسمبر 2023.

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