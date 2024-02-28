انطلاق النسخة الأولى من ملتقى دبي للشباب

بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، انطلقت فعاليات ملتقى دبي للشباب في نسخته الأولى، بالتعاون مع الإمارات تبتكر، خلال أسبوع الابتكار في إمارة دبي، ويمثل ملتقى دبي للشباب منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مختلفة من الابتكار والعلوم والاستدامة البيئية.

وانطلقت فعالية اليوم الأول من ملتقى دبي للشباب، بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، بحضور معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة هدى الهاشمي، مساعد لوزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة سالم المري مدير مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتضمن الملتقى حلقة شبابية بعنوان "استدامة الريادة: الإنسان × الابتكار جوهر دبي" بإدارة سعادة محمد الكعبي، شارك فيها معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، مع هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام للموارد البشرية لحكومة دبي، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من شباب المجالس المؤسسية والاتحادية من بينهم ميثاء القرقاوي، نائب رئيس مجلس شباب الامارات مديرة مشاريع في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وشيخة الشيخ، نائب مدير قسم تنفيذ المشاريع في هيئة الطرق والمواصلات بدبي ورئيس مجلس شباب الهيئة، وعمر الانصاري، رئيس مجلس شباب دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وحسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب.

وتمت مناقشة محاور عدة منها الشغف والطموح في رحلة الانسان نحو الفضاء وتمكين الريادة في الشباب لمستقبل مستدام، والابتكار كمحرك للاستدامة التنافسية في دبي.

كما شارك أكثر من 15 طالب وطالبة نادي الإمارات العلمي، بعرض ابتكاراتهم ونماذج عن اختراعاتهم التي نالت جوائز عالمية والتي كان لها أثر في مجالات عديدة منها البيئة والصحة والفضاء.

وعلى هامش الملتقى تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمجلس شباب دبي من القطاع الحكومي والخاص والأفراد، كما قام مجلس دبي للشباب إلى توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة فرجان دبي، لدعم الجهود المجتمعية واشراك الشباب في المبادرات ذات الأثر على المجتمعات ورفع مستوى الوعي بجهود الشباب.

ويستمر ملتقى دبي للشباب لمدة يومين 27 – 28 فبراير، في المركز الإبداعي بأبراج الإمارات، ويتضمن مجموعة واسعة من فعاليات منها ورش عمل وجلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الشباب وقادة الابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز