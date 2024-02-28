أكاديمية الإعلام الجديد توقع مذكرة تفاهم مع جامعة المدينة عجمان

وقعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع جامعة المدينة عجمان، لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الطرفين، وإعداد وتنسيق الدورات التدريبية في مختلف المجالات، وتوفير الدعم والمساعدة في مجال إجراء البحوث والدراسات والاستبيانات.

وقع مذكرة التفاهم حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، وعمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لكلية الإعلام في الإعلام والاتصال الجماهيري، الذي نظمته جامعة المدينة عجمان بعنوان "الابتكار الإعلامي: الفرص والتحديات".



برامج تدريبية

وتنص مذكرة التفاهم على توفير أكاديمية الإعلام الجديد فرص تدريبية للطلاب والموظفين في جامعة المدينة عجمان، إضافة إلى الترويج لأنشطة الجامعة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم جامعة المدينة عجمان منحاً دراسية وحسومات على برامج البكالوريوس والماجستير لموظفي أكاديمية الإعلام الجديد.

إعلام المستقبل

وأكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد حرص الأكاديمية على التوسع في شراكاتها الاستراتيجية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، في إطار التزامها الراسخ بتوفير كل السبل لإعداد مواهب إعلامية مبدعة وتمكينهم من التعامل مع إعلام المستقبل، ورفدهم بخبرات عملية ومعارف قيّمة في مجال الإعلام.

وأشار إلى أن أكاديمية الإعلام الجديد لا تدخر جهداً في تقديم خبراتها وإمكانياتها لخدمة كافة القطاعات في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع جامعة المدينة عجمان تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية لتأهيل الجيل الجديد في دولة الإمارات لقيادة قطاع الإعلام والمحتوى الرقمي عبر مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة والمبنية على أسس علمية وعملية .

جيل مؤهل

بدوره قال عمران خان رئيس جامعة المدينة عجمان إن الجامعة تحرص دائماً على تقديم أفضل البرامج الأكاديمية المواكبة لاحتياجات سوق العمل، وبناء جيل مؤهل أكاديمياً وعملياً لمواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات على مختلف الأصعدة.

وأكد عمران خان أن توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإعلام الجديد خطوة مهمة لتزويد الطلاب بالمهارات العملية والمعرفية لتمكينهم من تحقيق التميز في حياتهم المهنية المستقبلية.

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