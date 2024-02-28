«الأرصاد»: أمطار الخير تعم معظم مناطق الدولة بدءاً من اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد تزايد صباح اليوم كميات السحب تدريجياً على البحر وعلى السواحل والجزر وبعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

كما توقع أن تتحرك السحب ليلاً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار أغلبها متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية وتزداد شدتها على المناطق الداخلية والجنوبية وبعض المناطق الشرقية من الدولة وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أبوظبي وتزداد شدتها مع البرق والرعد أحيانا على المناطق الداخلية والجنوبية ومنطقة العين



ويوم غد الخميس يتوقع المركز الوطني أن تستمر السحب منذ الصباح وحتى فترة الظهيرة على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار أغلبها متوسطة وغزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية ومناطق متفرقة من العين مع احتمال سقوط البرد، وتقل كميات السحب في المساء وتقل فرصة سقوط الأمطار بوجه عام.

وفي الصباح الباكر ليوم الخميس تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على غرب الدولة وتمتد تدريجياً على باقي المناطق ويضطرب البحر وتنخفض معها درجات الحرارة انخفاض ملحوظ.

ويكون طقس "الجمعة" صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على بعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

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