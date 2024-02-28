الحرس الوطني ينقذ طاقم «قارب» تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفذ الحرس الوطني/ مجموعة حرس السواحل مهمة إنقاذ لطاقم وسيلة بحرية خشبية "لنج" مكون من 6 أشخاص من الجنسية الإيرانية تعرضت وسيلتهم للغرق في المياه الاقتصادية للدولة بسبب سوء الأحوال الجومائية.
وتمكنت مجموعة حرس السواحل من تحديد موقع القارب وإنقاذ الطاقم، وتقديم الإسعافات الأولية وتسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم بحالة صحية مستقرة.
وأظهرت العملية الالتزام الراسخ لوحدات الحرس الوطني بالاتفاقيات و الأعراف والقوانين الدولية من خلال تنفيذ عملية الإنقاذ في ظل ظروف الأحوال الجومائية المتقلبة.
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