الحرس الوطني ينقذ طاقم «قارب» تعرض للغرق في المياه الاقتصادية للدولة

نفذ الحرس الوطني/ مجموعة حرس السواحل مهمة إنقاذ لطاقم وسيلة بحرية خشبية "لنج" مكون من 6 أشخاص من الجنسية الإيرانية تعرضت وسيلتهم للغرق في المياه الاقتصادية للدولة بسبب سوء الأحوال الجومائية.



وتمكنت مجموعة حرس السواحل من تحديد موقع القارب وإنقاذ الطاقم، وتقديم الإسعافات الأولية وتسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم بحالة صحية مستقرة.



وأظهرت العملية الالتزام الراسخ لوحدات الحرس الوطني بالاتفاقيات و الأعراف والقوانين الدولية من خلال تنفيذ عملية الإنقاذ في ظل ظروف الأحوال الجومائية المتقلبة.

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