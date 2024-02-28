إصابة شابين بشظايا الرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- أُصيب شابان، صباح اليوم الأربعاء، بشظايا الرصاص الحي، وأُعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي في اليد، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يونس مراعبة، بعد دهم وتفتيش منزله.

وأشارت إلى أن تلك القوات داهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.

يتبع ....



