إصابة شابين بشظايا الرصاص واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- أُصيب شابان، صباح اليوم الأربعاء، بشظايا الرصاص الحي، وأُعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي في اليد، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت إصابتهما بالمتوسطة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يونس مراعبة، بعد دهم وتفتيش منزله.
وأشارت إلى أن تلك القوات داهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.
يتبع ....
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