منحة يابانية بقيمة 3.6 مليون دولار لدعم التعليم الإلكتروني في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- ِوقّع ممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي، ووزير المالية في حكومة تيسير الأعمال شكري بشارة على منحة مساعدة يابانية تصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار لـ"مشروع تحسين معدات التعليم الإلكتروني"، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تسوجي كيوتو.
وأوضحت الممثلية اليابانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف إلى تحسين بيئة التعليم الإلكتروني للمراحل الابتدائية، من خلال توفير المعدات لإستوديو الأفلام في محطة التلفزيون التربوي الفلسطيني، والمعدات السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدارس في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في تحسين جودة برامج التعليم الإلكتروني وزيادة فعالية التعلم، خاصة في ظل إدخال التعليم عن بعد لدعم الأطفال والطلبة الأقل حظاً في الحصول على التعليم الكافي، بسبب قيود التنقل الصعبة الناجمة عن الأوضاع الميدانية.
وأعرب بشارة، عن امتنانه لحكومة اليابان والشعب الياباني على دعمهما الثابت لفلسطين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا الدعم المتواصل يعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني والعلاقات الثنائية بين اليابان وفلسطين.
ومن جانبه، أكد تسوجي أهمية التعليم الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وكرامة مع جيرانها، مؤكدا أن بلاده ستكون داعمة دائمة للشعب الفلسطيني في أوقات السرّاء والضرّاء.
يُذكر أن اليابان تقدم المساعدة إلى الوزارات الرئيسة للسلطة الفلسطينية ماليا وتقنيا، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية الفلسطينية، وبهذه المساعدة الجديدة، سيصل مجموع المساعدات التي تقدمها اليابان إلى الشعب الفلسطيني منذ عام 1993 إلى 2.4 مليار دولار.
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