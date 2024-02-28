منحة يابانية بقيمة 3.6 مليون دولار لدعم التعليم الإلكتروني في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- ِوقّع ممثل اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيتشي، ووزير المالية في حكومة تيسير الأعمال شكري بشارة على منحة مساعدة يابانية تصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار لـ"مشروع تحسين معدات التعليم الإلكتروني"، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تسوجي كيوتو.

وأوضحت الممثلية اليابانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف إلى تحسين بيئة التعليم الإلكتروني للمراحل الابتدائية، من خلال توفير المعدات لإستوديو الأفلام في محطة التلفزيون التربوي الفلسطيني، والمعدات السمعية والبصرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدارس في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن المشروع سيساهم في تحسين جودة برامج التعليم الإلكتروني وزيادة فعالية التعلم، خاصة في ظل إدخال التعليم عن بعد لدعم الأطفال والطلبة الأقل حظاً في الحصول على التعليم الكافي، بسبب قيود التنقل الصعبة الناجمة عن الأوضاع الميدانية.

وأعرب بشارة، عن امتنانه لحكومة اليابان والشعب الياباني على دعمهما الثابت لفلسطين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا الدعم المتواصل يعمل على تعزيز الصمود الفلسطيني والعلاقات الثنائية بين اليابان وفلسطين.

ومن جانبه، أكد تسوجي أهمية التعليم الذي يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وكرامة مع جيرانها، مؤكدا أن بلاده ستكون داعمة دائمة للشعب الفلسطيني في أوقات السرّاء والضرّاء.

يُذكر أن اليابان تقدم المساعدة إلى الوزارات الرئيسة للسلطة الفلسطينية ماليا وتقنيا، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية الفلسطينية، وبهذه المساعدة الجديدة، سيصل مجموع المساعدات التي تقدمها اليابان إلى الشعب الفلسطيني منذ عام 1993 إلى 2.4 مليار دولار.



