الاحتلال يجرف ويدمر تسوية منزل وبيتا متنقلا في قرية الولجة غرب بيت لحم

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عين جويزة" وتحديدا حي "صميع" شمال شرق القرية، وجرفت ودمرت تسوية، وهي عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، إضافة إلى تدمير بيت متنقل مقام على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، يعود للمواطن حامد بيبوح؛ بحجة عدم الترخيص.

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