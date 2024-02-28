الاحتلال يجرف ويدمر تسوية منزل وبيتا متنقلا في قرية الولجة غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جرفت ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تسوية منزل وبيتا متنقلا "كرفان" في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للوكالة الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عين جويزة" وتحديدا حي "صميع" شمال شرق القرية، وجرفت ودمرت تسوية، وهي
عبارة عن أرضية إسمنتية وأعمدة بناء، إضافة إلى تدمير بيت متنقل مقام على أنقاض منزل هُدم في عام 2017، يعود للمواطن حامد بيبوح؛ بحجة عدم الترخيص.
يتبع ....
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