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البرلمان الإسباني يرفض مقترحا بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

2/28/2024 5:12:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) مدريد/PNN- رفض البرلمان الإسباني مقترحا قدمه حزب“بوديموس” يطالب بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها.

المقترح المقدم من قبل بوديموس اليساري المتشدد الداعم للحكومة، حظي بدعم حزب“سومار” الشريك في الحكومة الائتلافية، وحزبي“EH Bildu ve ERC” الانفصاليين في إقليمي“الباسك” و”كاتالونيا”، ومعارضة باقي الأحزاب.

ومع رفض حزب العمال الاشتراكي الشريك الأكبر في الحكومة للمقترح، قدم مقترحا جديدا بعد إزالة بعض المواد وتخفيف وطأة البعض الآخر.

من جانبه، أكد“بوديموس” أنه سيدرس المقترح الجديد، وأجّل التصويت عليه في البرلمان.

وتضمن مقترح حزب العمال الاشتراكي: وقف إطلاق نار دائم، الإفراج عن الرهائن، استمرار الجهود الدبلوماسية في المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين، والاستمرار بتعليق تصدير السلاح لإسرائيل بشكل مؤقت، ودعم المبادرات لدى المحاكم الدولي من أجل التحقيق في انتهاكات حقوقية دولية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تضمن المقترح دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وزيادة الجهود بنسبة الضعف من أجل ضمان زيادة المساعدات، وتعزيز التدابير الرامية إلى مراقبة انتهاكات مواد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وتشجيع الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الحقوق المدنية في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المنتظر أن تتم الموافقة على المقترح في البرلمان خلال الأيام المقبلة في حال أبدى“بوديموس” دعمه له.

MENAFN28022024000205011050ID1107910361

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