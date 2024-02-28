قناة عبرية: إطلاق 14 صاروخًا من لبنان على كريات شمونة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفادت القناة "12" العبرية، بإطلاق 14 صاروخا من لبنان على بلدة كريات شمونة شمالي الأراضي المحتلة، اليوم الأربعاء، فيما تحدثت إذاعة الجيش عن 4 صواريخ فقط.

وأضافت الإذاعة، أنه تم اعتراض صاروخ واحد، فيما سقط آخر على مبنى في كريات شمونة دون إصابات، بالإضافة إلى سقوط صاروخين في منطقتين مفتوحتين دون إصابات أو أضرار.

وأفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات

شمالي الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبعد يوم من توسيع الضربات العسكرية نحو العمق اللبناني الإثنين، عادت وتيرة إطلاق النار المتقطع بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي، إلى مستوى الاستهدافات الحدودية.

وأعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف قاعدة ميرون شمالي الأراضي المحتلة بـ"دفعة صاروخية كبيرة"، بالإضافة إلى قصف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، ردًّا على ‏قصف تل أبيب مدينة بعلبك شرقي لبنان.



