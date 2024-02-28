قناة عبرية: إطلاق 14 صاروخًا من لبنان على كريات شمونة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أفادت القناة "12" العبرية، بإطلاق 14 صاروخا من لبنان على بلدة كريات شمونة شمالي الأراضي المحتلة، اليوم الأربعاء، فيما تحدثت إذاعة الجيش عن 4 صواريخ فقط.
وأضافت الإذاعة، أنه تم اعتراض صاروخ واحد، فيما سقط آخر على مبنى في كريات شمونة دون إصابات، بالإضافة إلى سقوط صاروخين في منطقتين مفتوحتين دون إصابات أو أضرار.
وأفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات
شمالي الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود مع لبنان.
وبعد يوم من توسيع الضربات العسكرية نحو العمق اللبناني الإثنين، عادت وتيرة إطلاق النار المتقطع بين إسرائيل وحزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي، إلى مستوى الاستهدافات الحدودية.
وأعلن حزب الله، الثلاثاء، استهداف قاعدة ميرون شمالي الأراضي المحتلة بـ"دفعة صاروخية كبيرة"، بالإضافة إلى قصف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، ردًّا على قصف تل أبيب مدينة بعلبك شرقي لبنان.
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