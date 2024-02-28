نيويورك.. مؤيدون لفلسطين يكرّمون جنديا أحرق نفسه

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- نظّم مؤيدون لفلسطين في نيويورك، فعالية لإحياء ذكرى الجندي الأمريكي آرون بوشنل، الذي أضرم النار في نفسه، تنديدًا بهجمات إسرائيل على غزة.

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وفق وكالة“الأناضول”، بأن المتظاهرين تجمعوا أمام مركز تسجيل الجيش في مانهاتن، وأقاموا برنامجا لإحياء ذكرى بوشنل، كما وضعوا أزهار القرنفل والشموع أمام صورة للجندي قرب علم فلسطيني عملاق في ميدان التايمز.

وحمل الناشطون لافتات كتبوا عليها عبارات مثل: "تكريم آرون بوشنل"، و"أوقفوا الدعم العسكري الأمريكي للإبادة الجماعية في غزة".

كما وضعوا لفافة كبيرة على الطريق تضم أسماء المدنيين الفلسطينيين الذين قُتلوا على يد إسرائيل في غزة.

والإثنين، توجه بوشنل نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه، وأضرم النار في نفسه، وهو يصرخ: "الحرية لفلسطين" مرارا وتكرارا حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة.



وقبيل إضرامه النار في نفسه، قال بوشنل أمام السفارة: "سأنظّم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

وأظهرت مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل: "هل يمكنني مساعدتك؟"، و"استلق على الأرض"، فيما يقول شرطي آخر: "نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا".