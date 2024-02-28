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ملفّان على الطاولة.. اجتماع مرتقب بين فتح وحماس في موسكو

2/28/2024 5:12:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء عن السفير الفلسطيني في موسكو، أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو الخميس لبحث ملفي تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "ريا نوفوستي"، أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.

وفي وقت سابق، كشف الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل، استئناف الاتصالات بين حركته وحماس، بعد انقطاع لفترة طويلة، وذلك لبحث العديد من الملفات المشتركة بينهما.

وقال حمايل لـ"إرم نيوز"، إن "الاتصالات تجري بشكل مباشر وغير مباشر بين الحركتين منذ فترة وجيزة".

يتزامن ذلك، مع حرب يشنّها الاحتلال إسرائيلي على قطاع غزة، وقصف أودى بحياة 30 ألف فلسطيني ودمّر معظم القطاع المحاصر.

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