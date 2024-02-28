ملفّان على الطاولة.. اجتماع مرتقب بين فتح وحماس في موسكو

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN- نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء عن السفير الفلسطيني في موسكو، أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو الخميس لبحث ملفي تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة.
وبحسب وكالة "رويترز"، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "ريا نوفوستي"، أنه تم التخطيط لمثل هذا الاجتماع.
وفي وقت سابق، كشف الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل، استئناف الاتصالات بين حركته وحماس، بعد انقطاع لفترة طويلة، وذلك لبحث العديد من الملفات المشتركة بينهما.
وقال حمايل لـ"إرم نيوز"، إن "الاتصالات تجري بشكل مباشر وغير مباشر بين الحركتين منذ فترة وجيزة".
يتزامن ذلك، مع حرب يشنّها الاحتلال إسرائيلي على قطاع غزة، وقصف أودى بحياة 30 ألف فلسطيني ودمّر معظم القطاع المحاصر.
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