الاحتلال اعتقل 7305 مواطنين منذ السابع من تشرين الأول الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت "هيئة الأسرى والمحررين"، ونادي الأسير، إن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من (7305).

وأوضحا، في بيان صادر عنهما، اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأضافا، أن الاحتلال نفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات، والبلدات، والمخيمات، حيث رافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة يطا جنوب الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، وجنين، ورام الله، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.