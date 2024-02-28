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الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في سلوان

2/28/2024 5:12:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كاميرات مراقبة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة في عدة شوارع بحي عين اللوزة في البلدة، لرصد تحركات المواطنين ومراقبتها.

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