الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في سلوان
التاريخ
2/28/2024 5:12:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، كاميرات مراقبة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت كاميرات مراقبة في عدة شوارع بحي عين اللوزة في البلدة، لرصد تحركات المواطنين ومراقبتها.
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