سلطة النقد: استمرار التدهور الحاد في مؤشر دورة الأعمال

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" انخفاضا في المؤشر الكلي لفلسطين إلى -34.9 نقطة في شهر شباط الجاري، مقارنة بـ1.8 نقطة في شهر أيلول من العام الماضي.

وأوضحت، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على كل الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، واستمرار انهياره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، بلغت قيمة المؤشر الكلي نحو -22.2 نقطة في شباط 2024، مقارنة بنحو 4.8 نقطة في أيلول 2023، إذ انخفض مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى-5.6)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى -5.6)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -7.4)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من 0.2 إلى -0.8)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى -2.0)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.3)، في مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى -0.4).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون، وانخفاض حجم المبيعات، فيما جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.

أما في قطاع غزة، فإن المؤشر وصل إلى أسوأ أداء عند نحو -100 نقطة، في ظل العدوان الذي يلقي بآثاره التدميرية والكارثية، وشل الحياة في كل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.