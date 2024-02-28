قمة باريس الثانية.. عقبتان تعرقلان صفقة الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، أن عقبتين رئيستين تعرقلان إبرام صفقة الأسرى، وقد تَحولان دون تطبيق نتائج قمة باريس الثانية.

وعُقدِت القمة الثانية في العاصمة الفرنسية، على غرار الأولى، بمشاركة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ومدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثان، ورئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار.

وأوضحت الصحيفة، أن حركة حماس وضعت شرطين يشكلان عقبة في طريق تطبيق نتائج القمة، الأول: عودة جميع النازحين الغزِّيين إلى شمال القطاع دون قيود، والثاني: انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قلب القطاع بشكل كامل.

ولفتت الصحيفة إلى أن معنى الشرط الذي تطالب به حماس، والذي ورد صباح الأربعاء في وسائل إعلام عربية، هو أنها لا توافق على مسودة المقترحات التي عُرضَت في قمة باريس، والتي تعد استكمالًا للقمة الأولى التي عقدت أواخر الشهر الماضي، وأسفرت عن وثيقة مبدئية لم تُنفذ.

وتابعت أن التعديلات التي تطالب بها حماس تؤشر على صعوبة الوصول إلى اتفاق قريب بشأن الأسرى، مع الإشارة إلى أن رفض إسرائيل للوثيقة الصادرة عن القمة الأولى تركز على أعداد المعتقلين الفلسطينيين الأمنيين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم مقابل أعداد من الأسرى الإسرائيليين.

وورد في وثيقة القمة الثانية، التي تحمل خلاصة نتائج المفاوضات، بندًا يقضي بإطلاق سراح 40 أسيرًا إسرائيليًّا في مقابل 400 أسير فلسطيني، من بينهم أشخاص تصفهم إسرائيل بأنهم "مخربون كبار" إضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا.

ومن بين المقترحات التي تتناقض مع شرط حماس الذي تحدثت عنه الصحيفة هذا الصباح، ما يتعلق بعودة الغزيين إلى الشمال، إذ ورد في الوثيقة الخاصة بالقمة الثانية أن عودة الغزيين إلى الشمال ستكون تدريجية وتخضع لقيود ولعمليات فحص أمني في المعابر التي نصبتها إسرائيل.

وتطالب حماس بعودة الغزيين بشكل كامل ودون قيود؛ ما دفع الصحيفة للحديث عن صعوبة تطبيق نتائج القمة الثانية.

كانت القمة الرباعية التي استضافتها باريس أواخر الشهر الماضي أسفرت عن وثيقة تحدد ملامح الصفقة، وردت بها بنود، مثل: تبادل الحالات الإنسانية من الأسرى الإسرائيليين، ولا سيما النساء والأطفال والمسنين والجرحى، مقابل 100 سجين فلسطيني عن كل أسير إسرائيلي.