مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على المصابين بالتوّحد المصابون بالتوحد 02/28/2024 - 11:27 عمان ن

حظي مسلسل "حالة خاصة"، الذي يتطرق إلى قضايا التوحد ومحاولة دمجها في المجتمع، بإنتباه كبير ، حيث تصدّر نتائج البحث في محرك "جوجل" منذ الحلقات الأولى.

تدور الأحداث على منصة "Watch It" حول شخصية "نديم"، محامٍ شاب يعاني من التوحد، يقدم نفسه للعمل في مكتب محاماة تديره "أماني"، التي تعد أكبر محامية في مصر، لكن تُغلق أمامه أبواب الفرص في البداية.

يخبر "نديم" "أماني" بحصوله على تقدير جعله الأول في فصله، ورغم عدم تعيينه في الجامعة بسبب وصفه بأنه شخص "غير عادي"، إلا أنه يصر على رفض توظيفه. يأتي "نديم" لحل لغز إحدى القضايا بعد فشل المحامين الذين يعملون معها في ذلك، مما يجعلها تدرك ذكاءه الفائق وتوافق على منحه الوظيفة.

تسلط مسلسل "حالة خاصة"، الذي يتناول حالات التوحّد ويسعى لدمجها في الحياة الاجتماعية، الضوء على الشخصية الفريدة لنديم أبو سريع.



يعتبر نديم شابًا مميزًا بذكائه وفطنته وحبه للقراءة، ورغم تميزه، يختلف عن الآخرين بسبب إصابته بطيف التوحّد.



يقدم السيناريست شخصية نديم كمكملة فردية تتعرى أمام قسوة المجتمع. في مشاهد الطفولة، يبرز العمل وجع الطفل نديم ومواجهته للمشاكل بسبب عدم اتقانه للكذب والزيف، مما يؤدي إلى مشاكل تفاعلية مع الآخرين.

نشهد على نمو نديم الذي يتحقق حلمه بأن يصبح محاميًا ناجحًا، ويظهر اختلافه في قدرته على حل القضايا الصعبة. يجد نفسه مواجهًا لتحديات الاستهجان من قبل بعض أفراد المجتمع بسبب اختلافه، ولكن يظهر الصديق جميل كداعم يعلم نديم أهمية التفرد والقوة التي يمكن أن يجلبها.

المسلسل يسلط الضوء على الشخصيات المصابة بطيف التوحّد، مع التركيز على الطفل علي، ويصبح نديم الداعم النفسي والمعنوي له. يُظهر المسلسل أن كل مختلف يحتاج فقط إلى من يؤمن بقدرته ليحقق النجاح، ويسلط الضوء على صعوبات التواصل الاجتماعي والتحديات التي تواجه مصابي التوحّد في المجتمع.

الفكرة الفريدة في المسلسل والتي تختلف عن الأعمال السابقة في الدراما المصرية تعزز نجاح العمل. يقوم مهاب طارق بكتابة السيناريو بشكل ملفت، ويُظهر النجار بإخراجه موهبة استثنائية. يُبرز المسلسل قوة الفرد المختلف وينقل رسائل إيجابية حول التوحّد.

يتميز المسلسل أيضًا في موسيقاه، حيث يتم اختيار الموسيقى بعناية لتعكس شخصية نديم. يبرز أداء هاني شنودة في ألحان "فرقة المصريين" ويسهم في تعزيز رسائل العمل وإيصالها بشكل فعّال.

بهذا، يعد مسلسل "حالة خاصة" إضافة مهمة للدراما المصرية، حيث يتناول موضوعًا حساسًا بطريقة فنية مميزة، ويسهم في توعية الجمهور حول طيف التوحّد وإلقاء الضوء على قدرات وتحديات مصابيه.

المسلسل، الذي يتألف من 10 حلقات من إعداد مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، ويضم فريق تمثيل يشمل غادة عادل، وطه دسوقي، وحسن أبو الروس، وهاجر السراج، وأحمد الأزعر، بالإضافة إلى ضيف الشرف أحمد أمين.





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