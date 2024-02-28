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مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على المصابين بالتوّحد المصابون بالتوحد 02/28/2024 - 11:27 عمان ن
حظي مسلسل "حالة خاصة"، الذي يتطرق إلى قضايا التوحد ومحاولة دمجها في المجتمع، بإنتباه كبير ، حيث تصدّر نتائج البحث في محرك "جوجل" منذ الحلقات الأولى.
تدور الأحداث على منصة "Watch It" حول شخصية "نديم"، محامٍ شاب يعاني من التوحد، يقدم نفسه للعمل في مكتب محاماة تديره "أماني"، التي تعد أكبر محامية في مصر، لكن تُغلق أمامه أبواب الفرص في البداية.
يخبر "نديم" "أماني" بحصوله على تقدير جعله الأول في فصله، ورغم عدم تعيينه في الجامعة بسبب وصفه بأنه شخص "غير عادي"، إلا أنه يصر على رفض توظيفه. يأتي "نديم" لحل لغز إحدى القضايا بعد فشل المحامين الذين يعملون معها في ذلك، مما يجعلها تدرك ذكاءه الفائق وتوافق على منحه الوظيفة.
تسلط مسلسل "حالة خاصة"، الذي يتناول حالات التوحّد ويسعى لدمجها في الحياة الاجتماعية، الضوء على الشخصية الفريدة لنديم أبو سريع.
يعتبر نديم شابًا مميزًا بذكائه وفطنته وحبه للقراءة، ورغم تميزه، يختلف عن الآخرين بسبب إصابته بطيف التوحّد.
يقدم السيناريست شخصية نديم كمكملة فردية تتعرى أمام قسوة المجتمع. في مشاهد الطفولة، يبرز العمل وجع الطفل نديم ومواجهته للمشاكل بسبب عدم اتقانه للكذب والزيف، مما يؤدي إلى مشاكل تفاعلية مع الآخرين.
نشهد على نمو نديم الذي يتحقق حلمه بأن يصبح محاميًا ناجحًا، ويظهر اختلافه في قدرته على حل القضايا الصعبة. يجد نفسه مواجهًا لتحديات الاستهجان من قبل بعض أفراد المجتمع بسبب اختلافه، ولكن يظهر الصديق جميل كداعم يعلم نديم أهمية التفرد والقوة التي يمكن أن يجلبها.
المسلسل يسلط الضوء على الشخصيات المصابة بطيف التوحّد، مع التركيز على الطفل علي، ويصبح نديم الداعم النفسي والمعنوي له. يُظهر المسلسل أن كل مختلف يحتاج فقط إلى من يؤمن بقدرته ليحقق النجاح، ويسلط الضوء على صعوبات التواصل الاجتماعي والتحديات التي تواجه مصابي التوحّد في المجتمع.
الفكرة الفريدة في المسلسل والتي تختلف عن الأعمال السابقة في الدراما المصرية تعزز نجاح العمل. يقوم مهاب طارق بكتابة السيناريو بشكل ملفت، ويُظهر النجار بإخراجه موهبة استثنائية. يُبرز المسلسل قوة الفرد المختلف وينقل رسائل إيجابية حول التوحّد.
يتميز المسلسل أيضًا في موسيقاه، حيث يتم اختيار الموسيقى بعناية لتعكس شخصية نديم. يبرز أداء هاني شنودة في ألحان "فرقة المصريين" ويسهم في تعزيز رسائل العمل وإيصالها بشكل فعّال.
بهذا، يعد مسلسل "حالة خاصة" إضافة مهمة للدراما المصرية، حيث يتناول موضوعًا حساسًا بطريقة فنية مميزة، ويسهم في توعية الجمهور حول طيف التوحّد وإلقاء الضوء على قدرات وتحديات مصابيه.
المسلسل، الذي يتألف من 10 حلقات من إعداد مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، ويضم فريق تمثيل يشمل غادة عادل، وطه دسوقي، وحسن أبو الروس، وهاجر السراج، وأحمد الأزعر، بالإضافة إلى ضيف الشرف أحمد أمين.
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