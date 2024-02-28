Wednesday, 28 February 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخرابشة: الطاقة الكهربائية تصل إلى 100% من المنازل والمنشآت الاقتصادية

2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الطاقة الكهربائية تصل إلى 100% من المنازل والمنشآت الاقتصادية داخل التنظيم في المملكة.
وقال الخرابشة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة تظهر أحيانا لإيصال التيار الكهربائي لبعض المصانع والمشاريع الإنتاجية والبيوت خارج التنظيم.
وأضاف أن هناك أسس متبعة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف ولا يوجد فيها أي تجاوزات.

MENAFN28022024000208011052ID1107910348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث