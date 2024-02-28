الخرابشة: الطاقة الكهربائية تصل إلى 100% من المنازل والمنشآت الاقتصادية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الطاقة الكهربائية تصل إلى 100% من المنازل والمنشآت الاقتصادية داخل التنظيم في المملكة.
وقال الخرابشة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة تظهر أحيانا لإيصال التيار الكهربائي لبعض المصانع والمشاريع الإنتاجية والبيوت خارج التنظيم.
وأضاف أن هناك أسس متبعة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف ولا يوجد فيها أي تجاوزات.
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