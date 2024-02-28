غرزت السكين في زوجها ثم ركلته بأمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرّحت امرأة زُعم أنها قتلت زوجها البالغ من العمر 72 عامًا بطعنه في ظهره أثناء مشاجرة، للشرطة أنه كان عنيفًا واعتدى عليها، حسبما استمعت هيئة المحلفين في بريطانيا.

وبعد الهجوم القاتل، قامت كريستين راول، 69 عاما، بإزالة السكين من ظهر زوجها إيان راول، وركلته تحت باب الإسطبل وجلست في انتظار وصول خدمات الطوارئ، حسبما قيل للمحكمة البريطانية .



وادعت لاحقًا أن زوجها، الذي تزوجته لمدة 27 عامًا، "كان نرجسيًا وجعل حياتها بائسة".



ووفقًا لكريستين، كان الزوجان يتجادلان حول ملكية صغيرة في منطقة ديفون أرادت بيعها لدفع تكاليف عملية جراحية خاصة للعين، لكنه كان يرفض السماح بالصفقة.

لبنان 24