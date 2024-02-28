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مقتل مسلح خلال محاولة لزرع عبوة ناسفة في جنوب شرق إيران

2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المدعي العام لإقليم سستان وبلوشستان قوله إن“مخططا إرهابيا” لاستهداف سيارة شرطة عن طريق زرع عبوة ناسفة على جانب طريق في الإقليم الواقع في جنوب شرق إيران فشل اليوم الأربعاء وانتهى بمقتل أحد المسلحين الذين كانا يحاولان تنفيذه.


وذكرت السلطات أن المسلح الثاني فر من المكان وأنها لم تحدد الجماعة التي ينتميان لها. لكن من المعروف أن المسلحين يعبرون حدود إيران الشرقية لشن هجمات على قوات الشرطة.


وإقليم سستان وبلوشستان من المناطق التي تكثر فيها أعمال العنف، لا سيما من جماعة جيش العدل وهي جماعة سنية مسلحة تنتمي لأقلية البلوش التي تعيش في باكستان وإيران.


وفي يناير كانون الثاني، دمرت إيران قاعدتين لجماعة جيش العدل في باكستان ردا على هجوم في ديسمبر كانون الأول أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن الإيرانيين. وردت باكستان على الهجوم على الفور بشن هجمات على مسلحين انفصاليين من البلوش داخل إيران بعد ذلك بأيام قليلة.


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