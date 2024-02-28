القسام: أجهزنا على قوة صهيونية شرق خان يونس

القسام: أجهزنا على قوة صهيونية شرق خان يونس
التاريخ
2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت بقذيفة قوة إسرائيلية راجلة متحصنة بمبنى في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وإنها "أجهزت" على تلك القوة.
واعلنت القسام بوقت مسبق من اليوم إنها قصفت بالصواريخ من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ومعسكر غيبور وثكنة المطار في بيت هيلل.
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