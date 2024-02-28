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القسام: أجهزنا على قوة صهيونية شرق خان يونس

2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها استهدفت بقذيفة قوة إسرائيلية راجلة متحصنة بمبنى في عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وإنها "أجهزت" على تلك القوة.

واعلنت القسام بوقت مسبق من اليوم إنها قصفت بالصواريخ من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ومعسكر غيبور وثكنة المطار في بيت هيلل.

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