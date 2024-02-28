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وزيرة الاستثمار تبحث مع السفير البلغاري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الاربعاء مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين كازاك، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميقها مع الجانب البلغاري.


وخلال اللقاء تم الإشارة الى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحكومة ووزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتأكيد أن الأردن يمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الاعمال وتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، وقانون استثمار جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، ووجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.


كما تم التطرق الى منصة استثمر في الأردن والتي أطلقتها وزارة الاستثمار في الأول من تموز 2023 بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الاعمال في المملكة. واهم الفرص الاستثمارية المعروضة عليها وعددها 36 فرصة متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.


وعلى هامش اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مع الجهات المعنية بترويج الاستثمار البلغارية إضافة الى تنظيم زيارات لرجال اعمال من بلغاريا للتعرف على بيئة الاعمال والفرص الاستثمارية في المملكة.

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