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ارتفاع عدد شهداء غزة الى 29954 منذ 7 أكتوبر

2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .

واشارت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 76 شهيدا و100 مصاب خلال 24 ساعة.


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