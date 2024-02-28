ارتفاع عدد شهداء غزة الى 29954 منذ 7 أكتوبر

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 29954 منذ 7 أكتوبر
التاريخ
2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29 ألفا و954 شهيدا و70 ألفا و325 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .
واشارت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 76 شهيدا و100 مصاب خلال 24 ساعة.
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