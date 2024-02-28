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النواب يحيل معدل قانون الطاقة المتجددة للطاقة النيابية

2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 إلى لجنة الطاقة.

وكان دار نقاش نيابي حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون وتم الطلب من الحكومة بيان الأسباب الموجبة له.

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