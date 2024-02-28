النواب يحيل معدل قانون الطاقة المتجددة للطاقة النيابية
التاريخ
2/28/2024 5:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحال مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 إلى لجنة الطاقة.
وكان دار نقاش نيابي حول الأسباب الموجبة لمشروع القانون وتم الطلب من الحكومة بيان الأسباب الموجبة له.
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