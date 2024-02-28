الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودع ذخيرة لحزب الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت "مستودع ذخيرة ومباني عسكرية لحزب الله" في منطقتي خربة سلم ورامية بجنوب لبنان.
وافاد مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.
من جهتها ، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية خلال القصف الأخير من لبنان على بلدة بيت هيلل في الجليل الأعلى، في حين أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن هناك أضرارا بالممتلكات نتيجة سقوط عدد من الصواريخ في محيط كريات شمونة.
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