الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودع ذخيرة لحزب الله

MENAFN - Al Wakeel News)قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت "مستودع ذخيرة ومباني عسكرية لحزب الله" في منطقتي خربة سلم ورامية بجنوب لبنان.

وافاد مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

من جهتها ، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية خلال القصف الأخير من لبنان على بلدة بيت هيلل في الجليل الأعلى، في حين أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن هناك أضرارا بالممتلكات نتيجة سقوط عدد من الصواريخ في محيط كريات شمونة.