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مقتل تاجر ذهب بعملية سطو مسلح في مصر - صورة

2/28/2024 5:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل تاجر ذهب شهير في مصر، على يد ملثمين خلال حادث سطو مسلح في منطقة وسط القاهرة، بحسب ما أفادت صحف مصرية يوم الثلاثاء.

وكشفت صحيفة "القاهرة 24" هوية الضحية، قائلة إنه يدعى حسن الخناجري، موضحة أن اللصوص هاجموا متجره الخاص بالمجوهرات والمشغولات الذهبية، في منطقة بولاق أبو العلا بالعاصمة، مستغلين وجوده بمفرده.

في السياق، قالت صحيفة "المصري اليوم"، إن التحريات الأولية المصرية تظهر أن المتهمين كانوا يرتدون كمامات وأقنعة؛ ويحملون أسلحة بيضاء وقتلوا الخناجري (59 عاما) وتمكنوا من الهرب بعد سرقة محتويات المحل.

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للجناة بينما يكسرون واجهات العرض الزجاجية داخل المحل للاستيلاء على المشغولات الذهبية.

تكثف الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لكشف ملابسات الجريمة غير المعتادة، وضبط المتهمين.




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