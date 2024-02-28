ما أقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟

MENAFN - Al Wakeel News)يترقب العالم الإسلامي دخول شهر الصيام، إذ تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024 سيكون اليوم الأول من رمضان 1445.

فأين سيصوم المسلمون أطول الساعات؟ وما البلدان التي سيكون النهار فيها قصيراً؟



بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أن عدد ساعات الصيام مرتبطٌ بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض. فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.



وفي رمضان هذا العام، تسجل مدينة بورتو مونت في تشيلي أقصر نهار، حيث سيصوم المسلمون 12 ساعة و44 دقيقة، بينما ستشهد نوك عاصمة غرينلاند أطول ساعات الصيام بواقع 17 ساعة و26 دقيقة.



وعلى مستوى العواصم الإسلامية، تسجّل كمبالا في أوغندا أقصر ساعات النهار بواقع 13 ساعة و17 دقيقة، في حين يبلغ عدد ساعات الصيام في نور سلطان عاصمة كازاخستان 15 ساعة و33 دقيقة.



أما على مستوى العواصم العربية، فتسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق، بينما تسجل الرباط في المغرب أطول نهار بواقع 14 ساعة و23 دقيقة.



وفيما يلي قوائم ساعات الصيام في عواصم الدول العربية والإسلامية وأبرز دول العالم.

ساعات الصيام في عواصم الدول العربية

موروني، جزر القمر – 13:04 ساعة

مقديشو، الصومال – 13:19 ساعة

جيبوتي، جيبوتي – 13:31 ساعة

صنعاء، اليمن – 13:39 ساعة

نواكشوط، موريتانيا – 13:41 ساعة

الخرطوم، السودان – 13:44 ساعة

مسقط، عمان – 13:53 ساعة

الرياض، السعودية – 13:56 ساعة

أبوظبي، الإمارات – 13:56 ساعة

الدوحة، قطر – 13:57 ساعة

المنامة، البحرين – 13:59 ساعة

الجزائر، الجزائر – 14:02 ساعة

الكويت، الكويت – 14:07 ساعة

عمان، الأردن – 14:11 ساعة

القاهرة، مصر – 14:14 ساعة

بغداد، العراق – 14:16 ساعة

تونس، تونس – 14:17 ساعة

بيروت، لبنان – 14:17 ساعة

القدس، فلسطين – 14:17 ساعة

دمشق، سوريا – 14:18 ساعة

طرابلس، ليبيا – 14:21 ساعة

الرباط، المغرب – 14:23 ساعة

ساعات الصيام في أبرز العواصم الإسلامية

كمبالا، أوغندا – 13:17 ساعة

جاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعة

كوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعة

ماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعة

بندر سري بكاوان، بروناي – 13:22 ساعة

أبوجا، نيجيريا – 13:27 ساعة

نجامينا، تشاد – 13:31 ساعة

باماكو، مالي – 13:32 ساعة

دكار، السنغال – 13:36 ساعة

داكا، بنغلاديش – 13:51 ساعة

كراتشي، باكستان – 13:54 ساعة

كابل، أفغانستان – 14:19 ساعة

طهران، إيران – 14:23 ساعة

عشق آباد، تركمانستان – 14:29 ساعة

دوشنبه، طاجيكستان – 14:31 ساعة

باكو، أذربيجان – 14:39

طشقند، أوزبكستان – 14:41 ساعة

تيرانا، ألبانيا – 14:42 ساعة

أنقرة، تركيا – 14:43 ساعة

سراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعة

نور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعة

أطول ساعات الصيام في رمضان 2024

نوك، غرينلاند – 17:26 ساعة

ريكيافيك، آيسلندا – 17:25 ساعة

هلسنكي، فنلندا – 17:09 ساعة

غلاسكو، أسكتلندا – 16:00 ساعة

لندن، بريطانيا – 15:36 ساعة

نور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعة

زيورخ، سويسرا – 15:07 ساعة

سراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعة

أنقرة، تركيا – 14:43 ساعة

روما، إيطاليا – 14:42 ساعة

أوتاوا، كندا – 14:39 ساعة

مدريد، إسبانيا – 14:37 ساعة

باريس، فرنسا – 14:33 ساعة

أقصر ساعات الصيام في رمضان 2024

بورتو مونت، تشيلي – 12:44 ساعة

كرايست تشيرش، نيوزيلندا – 12:46 ساعة

نيروبي، كينيا – 13:15 ساعة

جاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعة

كمبالا، أوغندا – 13:17 ساعة

كوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعة

ماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعة

بندر سري بيغاوان، بروناي – 13:22 ساعة

نجامينا، تشاد – 13:31 ساعة

باماكو، مالي – 13:32 ساعة



يشار إلى أن نهار اليوم الأول من رمضان سيسجل أقصر ساعات صيام الشهر الفضيل في معظم الدول العربية والإسلامية، على أن يطول النهار تدريجياً ليكون اليوم الأخير من رمضان أطول أيام الشهر الفضيل في 1445.



وبناءً على الحسابات الفلكية، فإن الأربعاء الأول من شوال 1445 الموافق العاشر من أبريل/نيسان المقبل سيكون أول أيام عيد الفطر.



الجزيرة