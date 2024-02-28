البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع هيونداي الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً خاصاً لتمويل مجموعة مختارة من سيارات هيونداي، بالتعاون مع مؤسسة الوحدة للتجارة– هيونداي الأردن، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.وسيكون بإمكان العملاء الراغبين بشراء أي من موديلات سيارات هيونداي المدرجة في هذا العرض، والمتاح لغاية 10/4/2024، الاستفادة من مجموعة من المزايا والتي تتضمن؛ تمويل بنسبة 100% يصل لغاية 96 شهر، و سعر فائدة تفضيلي بنسبة 4% ثابت )وما يعادلها بنسبة 7.25% متناقص(، وتأمين شامل مجاني للسنة الأولى، وإعفاء من عمولة منح القرض، واسترداد نقدي بقيمة 500 دينار مع كل قرض سيارة، هذا بالإضافة الى شاحن مجاني للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الشراء للسيارة خلال أول سنة من تاريخ شرائها، وذلك ضمن إجراءات بسيطة وسريعة.وفي تعليقه على هذا العرض قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة التي تناسب احتياجاتهم التمويلية وتطلعاتهم". وأضاف: "يتيح هذا العرض لعملائنا اقتناء سيارة هيونداي جديدة من اختيارهم ضمن مجموعة واسعة من الموديلات المتاحة وذلك ضمن مزايا تفضيلية وخيارات ميسرة."وتعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن:" نعتز بتعاوننا مع البنك العربي لتقديم هذا العرض الخاص والذي يأتي تماشياً مع سعينا المستمر لتقديم أفضل التسهيلات لزبائننا لاقتناء سيارات منتقاة من مجموعة سيارات هيونداي التي حازت على جوائز "سيارات العام" لعامي 2022 و2023، والتي تعتبر من سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية الأكثر شعبية في سوقنا. يسهّل هذا العرض عملية الشراء وتوفير خيارات دفع مرنة ومناسبة لحاجات زبائننا وقدراتهم الشرائية، وإتاحة الفرصة لهم لامتلاك سيارتهم المفضلة بتسهيلات مميزة".



وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية، هذا إلى جانب وجود فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك. كما يتيح البنك إمكانية تقديم طلب القرض إلكترونياً بكل سهولة عبر الخدمات المصرفية الرقمية للبنك العربي والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".