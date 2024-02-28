“فكرة الغد، توجه اليوم”: زين تك تظهر لأول مرة في معرض ومؤتمر LEAP 2024

الرياض – أصداف نيوز:

زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين، تعلن عن حضورها المتميز في LEAP 2024 في السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر معارض ومؤتمرات التكنولوجيا في المنطقة والذي سيقام في الفترة بين 4 – 7 مارس 2024 في العاصمة الرياض. هذا هو حدث LEAP الثالث، والذي سيشهد المشاركة الافتتاحية لزين تك، معززًةً بذلك الزخم المتنامي الذي جمعته الشركة منذ إطلاقها في أكتوبر 2021.

تحت شعارها الجريء،“فكرة الغد، توجه اليوم”، ستعرض زين تك مقدرتها الابتكارية والغير مسبوقة من خلال مجموعة الحلول التي تقدمها من المنتجات والخدمات في صناعة التحول الرقمي على مساعدة المؤسسات والشركات في تسريع الوقت المستغرق لتحقيق القيمة والعوائد المرجوة و المحسوسة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات والتي تتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.

إن مجموعة الحلول الواسعة والابتكارية من المنتجات والخدمات التي تعتزم زين تك عرضها في LEAP 2024 تشمل الحوسبة السحابية، البنية التحتية الحديثة، الأمن السيبراني، البيانات، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار والروبوتات، والحلول الرقمية الابتكارية التي ستصبح متاحة في السوق السعودي. إن الابتكار في التكنولوجيات الناشئة التي تتبناها زين تك، مثل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI)، يتم تبنيها وتوظيفها من قبل الشركات والمنظمات في السعودية بشكل خاص وباقي دول المنطقة عموما، وذلك بسبب انها تعمل على تحسين الكفاءة و سير العمليات وتساعد في دفع أهداف الاستدامة والنمو للمؤسسات من مختلف القطاعات.

كشركة من شركات مجموعة زين، التي تضع الابتكارفي صميم عملها وذلك لتمكين العملاء والمجتمعات التي تخدمها، تعزز“زين تك” مكانتها كمحطة واحدة رائدة لحلول التحول الرقمي، مقرها في الشرق الأوسط. حيث سيتيح وجود الشركة في LEAP الفرصة لعرض حزمة كبيرة من حلولها الابتكارية والتي تجذب الجمهور المستهدف وتمكن المؤسسات العاملة في المملكة الاستفادة من التعاون مع“زين تك” في رحلاتها المدروسة نحو التحول الرقمي.

تتوافق مساعي زين تك مع رؤية السعودية 2030، حيث تترجم أهداف الرؤية إلى حقائق رقمية تدفع التقدم والازدهار، مع التواجد المحلي وفي موارد الدولة، نقدم خدماتنا محليًا للحفاظ على ضمان تسريع الوقت لتحقيق القيمة وبما يتماشى مع مبادرات رؤية 2023 للمملكة العربية السعودية.

انضم إلى عصر النهضة الرقمية

مع تزايد الترقب لـ LEAP 2024، ندعوكم جميعا للانضمام إلينا وزيارتنا في جناحنا الصديق للبيئة الذي تم صناعته من مواد معاد تدويرها ومصمم لإعادة الاستخدام، تماشياً مع التزام الشركة بمبادئ الاستدامة. رقم الجناح N40 في القاعة رقم 2، حيث يمكننا معًا استكشاف ومناقشة أهداف ZainTECH. ورؤيتها في التحول الرقمي للمؤسسات والمنظمات وتدعيم ركائزها وأوصولها الرقمية لتصبح بدلك ذكية تكنولوجياً وقادرة على المنافسة بشكل عملي واكثر تطور والتي يتم تمكينها للاستفادة من أصولها الرقمية على النحو الأمثل.