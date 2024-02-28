“فكرة الغد، توجه اليوم”: زين تك تظهر لأول مرة في معرض ومؤتمر LEAP 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين، تعلن عن حضورها المتميز في LEAP 2024 في السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر معارض ومؤتمرات التكنولوجيا في المنطقة والذي سيقام في الفترة بين 4 – 7 مارس 2024 في العاصمة الرياض. هذا هو حدث LEAP الثالث، والذي سيشهد المشاركة الافتتاحية لزين تك، معززًةً بذلك الزخم المتنامي الذي جمعته الشركة منذ إطلاقها في أكتوبر 2021.
تحت شعارها الجريء،“فكرة الغد، توجه اليوم”، ستعرض زين تك مقدرتها الابتكارية والغير مسبوقة من خلال مجموعة الحلول التي تقدمها من المنتجات والخدمات في صناعة التحول الرقمي على مساعدة المؤسسات والشركات في تسريع الوقت المستغرق لتحقيق القيمة والعوائد المرجوة و المحسوسة من استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات والتي تتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.
إن مجموعة الحلول الواسعة والابتكارية من المنتجات والخدمات التي تعتزم زين تك عرضها في LEAP 2024 تشمل الحوسبة السحابية، البنية التحتية الحديثة، الأمن السيبراني، البيانات، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار والروبوتات، والحلول الرقمية الابتكارية التي ستصبح متاحة في السوق السعودي. إن الابتكار في التكنولوجيات الناشئة التي تتبناها زين تك، مثل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي (AI)، يتم تبنيها وتوظيفها من قبل الشركات والمنظمات في السعودية بشكل خاص وباقي دول المنطقة عموما، وذلك بسبب انها تعمل على تحسين الكفاءة و سير العمليات وتساعد في دفع أهداف الاستدامة والنمو للمؤسسات من مختلف القطاعات.
كشركة من شركات مجموعة زين، التي تضع الابتكارفي صميم عملها وذلك لتمكين العملاء والمجتمعات التي تخدمها، تعزز“زين تك” مكانتها كمحطة واحدة رائدة لحلول التحول الرقمي، مقرها في الشرق الأوسط. حيث سيتيح وجود الشركة في LEAP الفرصة لعرض حزمة كبيرة من حلولها الابتكارية والتي تجذب الجمهور المستهدف وتمكن المؤسسات العاملة في المملكة الاستفادة من التعاون مع“زين تك” في رحلاتها المدروسة نحو التحول الرقمي.
تتوافق مساعي زين تك مع رؤية السعودية 2030، حيث تترجم أهداف الرؤية إلى حقائق رقمية تدفع التقدم والازدهار، مع التواجد المحلي وفي موارد الدولة، نقدم خدماتنا محليًا للحفاظ على ضمان تسريع الوقت لتحقيق القيمة وبما يتماشى مع مبادرات رؤية 2023 للمملكة العربية السعودية.
انضم إلى عصر النهضة الرقمية
مع تزايد الترقب لـ LEAP 2024، ندعوكم جميعا للانضمام إلينا وزيارتنا في جناحنا الصديق للبيئة الذي تم صناعته من مواد معاد تدويرها ومصمم لإعادة الاستخدام، تماشياً مع التزام الشركة بمبادئ الاستدامة. رقم الجناح N40 في القاعة رقم 2، حيث يمكننا معًا استكشاف ومناقشة أهداف ZainTECH. ورؤيتها في التحول الرقمي للمؤسسات والمنظمات وتدعيم ركائزها وأوصولها الرقمية لتصبح بدلك ذكية تكنولوجياً وقادرة على المنافسة بشكل عملي واكثر تطور والتي يتم تمكينها للاستفادة من أصولها الرقمية على النحو الأمثل.
MENAFN28022024007116015312ID1107910279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.