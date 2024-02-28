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التربية: إعلان تفاصيل دوام المدارس في شهر رمضان بداية آذار المقبل

2/28/2024 3:11:01 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دوام المدارس في رمضان وتصنيف طلبة الصف التاسع والمناهج .. يتحدث عنها امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة


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