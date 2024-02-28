التربية: إعلان تفاصيل دوام المدارس في شهر رمضان بداية آذار المقبل

التربية: إعلان تفاصيل دوام المدارس في شهر رمضان بداية آذار المقبل
التاريخ
2/28/2024 3:11:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دوام المدارس في رمضان وتصنيف طلبة الصف التاسع والمناهج .. يتحدث عنها امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة
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